Sommarvikarie sökes till två tjejer i Tranås - Assistans För Dig I Sverige AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tranås

Assistans För Dig I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tranås2021-04-15Assistans för dig är landets största familjeföretag för människor som behöver personlig assistans. Vår ambition är att erbjuda våra kunder den absolut bästa assistansen, och i den strävan är personalen vår viktigaste resurs. Det bygger på ett stort engagemang hos våra medarbetare, att vi är lyhörda för våra kunders behov och att vi alltid ger ett personligt bemötande. Det bygger också på en bred kunskap inom relevant lagstiftning, ekonomi och sociala frågor. Det är så vi vill bygga ett tryggt och hållbart företag - och hjälpa våra kunder att få precis den assistans de behöver. Vill du göra skillnad i andra människors vardag, och arbeta på ett modernt företag med engagerade kollegor? Välkommen till Assistans för dig!Två glada och härliga tjejer i 30-årsåldern i Tranås söker nu sommarvikarie. Du som söker bör vara lugn, ansvarsfull, ordningsam, och påhittig. Erfarenhet av personlig assistans eller annat liknande arbete är ett plus men personkemin är viktigare. Arbetet innebär att hjälpa tjejerna med allt i deras vardag. Exempelvis hygien, handling, städning, matlagning och att följa med och stötta vid aktiviteter.Just nu söker vi personliga assistenter som kan hoppa in vid ordinarie assistenters sjukdom och ledighet. Det är därför viktigt att du är flexibel önskvärt att du är tillgänglig omgående.Arbetstiderna är förlagda dygnets alla timmar med viss jour nattetid. Under sommaren erbjuds en schemarad.Vill du göra skillnad på riktigt och samtidigt ha ett roligt och givande arbete?Skicka då in ditt CV och personliga brev där du beskriver varför just du skulle passa för tjänsten!Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid 0-80% Timvikarie, Minst 6 månader2021-04-15Månatlig löneutbetalningSista dag att ansöka är 2021-05-16Assistans För Dig i Sverige AB5695464