Sommarvikarie sökes till 13-årig kille i Båstad
Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ängelholm
2026-03-05
Vår kund är en positiv kille som har en utvecklingsförsening vilket medför svårigheter med motorik och kommunikation. Han bor i Båstad tillsammans med sin mamma, pappa och tre yngre syskon. Familjen lever en aktiv och meningsfull vardag, där du som assistent är delaktig. Att hjälpa till med sjukgymnastik, vid måltider och aktiviteter som exempelvis cykling är några av arbetsuppgifterna. Som kompletterande kommunikation används tecken och bilder (TAKK/AKK). Erfarenhet av detta är ett plus men inget krav. Det mest betydelsefulla är att du är lyhörd, lär dig tolka vår kunds uttryck och kroppsspråk samt att du klickar med vår kund och familjen. Resten lär vi dig.
Vem är du?
Du förväntas ha stor empatisk förmåga och en god förståelse för vad ett lämpligt bemötande innebär. Du har mycket energi, tålamod och gillar att vara ute. Det förekommer en del lyft och aktiviteter på golvnivå, du behöver således vara i god fysisk form och tycka att det är kul att aktivera vår kund. Du är positiv och lojal i ditt arbete och kan samspela med vår kund och hans familj. Din arbetsplats är i Båstad.
Utbildning och/eller erfarenhet av att jobba med barn och/eller i någons hem är en merit. Arbetet omfattar eftermiddagar och kvällar samt helger.
Företagsinformation
Move & Walk Sverige AB
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Detta är ett deltidsjobb.
Move & Walk Sverige AB
https://movewalk.tidvis.se/lediga_tjanster
Lillhagsparken 8
)
414 81 GÖTEBORG
Move and Walk Sverige AB
9780192