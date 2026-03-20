Sommarvikarie sökes Personlig assistent (1 maj 31 augusti)
2026-03-20
P.T. Assistans AB söker en personlig assistent för ett sommarvikariat under perioden 1 maj - 31 augusti. Introduktion kommer att ske innan anställningen påbörjas, och vi ser gärna att introduktionen startar så tidigt som möjligt så att du hinner bli trygg i rollen inför sommaren.
Tjänsten gäller arbete hos en 60-årig man som är rullstolsburen och saknar verbal kommunikation. Brukaren bor i eget boende, och arbetet innebär att du fungerar som hans stöd i vardagen - hans händer, fötter och röst - och hjälper till att skapa en trygg och fungerande daglig tillvaro.Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
• Personlig omvårdnad
• Förflyttningar med hjälpmedel
• Hushållssysslor i hemmet
• Stöd i vardagliga aktiviteter
• Vara brukarens stöd i kommunikation och dagliga behov
Arbetet sker nästan alltid i dubbelbemanning, vilket innebär att du arbetar tillsammans med en kollega under passen. Nattarbete förekommer i verksamheten men är inte aktuellt för denna tjänst just nu, då arbetet främst gäller dag, kväll och delade pass. Jobb förekommer även på helgen.
Det är därför viktigt att du kan samarbeta bra i team, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta eget ansvar när situationen kräver det.
Vi söker dig som:
• Är lyhörd och uppmärksam på brukarens behov
• Är stabil, ansvarsfull och punktlig
• Har ett lugnt och respektfullt bemötande
• Kan samarbeta väl men också arbeta självständigt
Tidigare erfarenhet från vård eller omsorg är meriterande men inget krav. Personlig lämplighet är avgörande.
Ansökan
Skicka ett mejl till louisemarleene@icloud.com
med en kort presentation av dig själv. Därefter får du kontaktuppgifter till min chef som ansvarar för intervju och vidare rekryteringsprocess.
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: louisemarleene@icloud.com Arbetsgivare P.T. Assistans AB
(org.nr 556744-2347) Arbetsplats
P T Assistans AB Kontakt
Arbetsledare
Louise Andersson louisemarleene@icloud.com 0731560593
