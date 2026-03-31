Sommarvikarie Sjuksköterska - Pukslagarvägen
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Är du legitimerad sjuksköterska med ett intresse för äldreomsorgen och som helhjärtat vill ge trygghet och omsorg till de som behöver stöd i vardagen? Då har du kommit rätt!
Vår fantastiska sjuksköterskor på pukslagarvägen gör ett ovärderligt arbete varje dag. För att de ska få den vila och återhämtning de verkligen förtjänar under sommaren söker vi nu legitimerad sjuksköterska som vill arbeta som sommarvikarie hos oss på Pukslagarvägen.
Pukslagarvägen har 56 lägenheter som är fördelade över 2 våningsplan, inriktning demens och somatik. Vi är ett litet härligt gäng med ett gott samarbete med alla professioner på huset dvs, omvårdnadspersonal, verksamhetschef, gruppchef, planeringsansvarig, fysioterapeut & arbetsterapeut.
Beskrivning av tjänsten
Som sjuksköterska på Pukslagarvägen har du ett självständigt och ansvarsfullt arbete där du bidrar till god och säker vård för våra boende. Kunna bedöma vårdbehov, dokumentera och rapportera enligt rutiner. Utföra läkemedelshantering korrekt enligt gällande rutiner. Kunna handleda och stödja omvårdnadspersonal vid behov. Du bör ha ett lugnt, tryggt och professionellt bemötande - Kunna möta varje boende där de befinner sig.
Du kommer arbeta tillsammans med en ordinarie sjuksköterska under de övriga kollegornas semester, vilket gör arbetet tryggt. Arbetet består av dagtid måndag till fredag och kommer vara fördelad på cirka 3 pass i veckan.
Som sjuksköterska inom Attendo är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Arbetet är självständigt samtidigt som du har tillgång till många kompetenta kollegor i våra sjuksköterskenätverk. Du är en del av laget som arbetar för att stärka individen. Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL
Läkemedelshantering och uppföljning
Arbeta i nationella kvalitetsregister
Handledning av omvårdnadspersonal
Omvårdnadsansvar för patienter
Bedömningar, dokumentation och rapportering
Samarbete med omvårdnadspersonal, läkare och anhöriga.
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera. Du trivs med att handleda och delegera omvårdnadsmedarbetare i hälso- och sjukvårdsuppgifter och motiveras av att tillsammans med dina kollegor skapa en högkvalitativ vård för dem som bor hos oss.Publiceringsdatum2026-03-31Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med giltig svensk legitimation
Arbetar självständigt och strukturerat
Minst tre års yrkeserfarenhet gärna inom äldreomsorgen
Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal och skrift
Körkort är ett krav
Meriterande om du därtill har
Erfarenhet från arbete inom privat omsorgsverksamhet
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Tf. Verksamhetschef Sofie Karjalainen, Mail: sofie.karjalainen@attendo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "teamtailor-7193444-1924158". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
https://attendosverige.teamtailor.com
Norra Gatan 1-3 (visa karta
)
803 21 GÄVLE Arbetsplats
