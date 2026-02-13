Sommarvikarie, planerare inom hemtjänsten
Timrå Kommun / Administratörsjobb / Timrå Visa alla administratörsjobb i Timrå
2026-02-13
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Timrå Kommun i Timrå
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!
Läs gärna mer på timra.se
Vill du arbeta för en stark kommun i en växande region?
Är du flexibel, ansvarsfull och kan ta egna initiativ?
Då kan vi ha sommarjobbet för dig!
Hemtjänsten söker dig som vill arbeta med planering inom hemtjänsten.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med ett datoriserad planeringssystem, Life Care, där du planerar ut beviljade
insatser som hemtjänstpersonal utför hos brukare. Du kommer att ha ansvar i det brukarnära och dagliga
arbetet genom daglig planering i Life Care systemet. Arbetet innebär ett nära samarbete med enhetschef,
hemtjänstpersonal samt kontakt med brukare och anhöriga.
Du ansvarar för att planera utifrån uppsatta mål, exempelvis kontinuitet, kontaktmanskap, ekonomi och
arbetsmiljö etc. Du ska också ta emot och planera in nya ärenden samt ansvara för att följa brukarärende
och aktualisera förändringar av behov och insatser.
Arbetet innebär även att lägga vikariebeställningar till bemanningsenheten och i samråd med enhetschef
planera för frånvaro så som exempelvis semester.
I dina arbetsuppgifter ingår också en viss dokumentation inom social dokumentation.
Tjänsten är ett sommarvikariat. Kvalifikationer
Du är van att använda dator då det kommer vara ditt huvudsakliga arbetsredskap. Det är meriterande om
du har erfarenhet och kunskap från verksamhetstödjande datasystem som t. ex. Life Care, BeSched och
phoniro.
Som person är du noggrann, initiativrik, och ansvarstagande. Du har även god samarbetsförmåga och
kan strukturera ditt arbetssätt. Du är flexibel och kan skapa förtroendefulla relationer och vill bidra med
din positiva anda och entusiasm i arbetet. Du har en ekonomisk medvetenhet.
Vi söker dig som har:
• Som lägst gymnasial utbildning.
• God datavana
• Ett lösningsfokuserat arbetssätt då ingen dag är den andra lik.
• B-körkort är önskvärt då förflyttningar mellan enheterna kan krävas.
• Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från äldreomsorg, hemtjänst, stöd- och omsorg eller personlig assistans.
• Erfarenhet från liknande uppdrag är meriterande.
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Vi erbjuder schemalagd arbetstid; dag- och helgarbete var fjärde vecka.
Kommunen tillämpar rökfri arbetstid.
Villkor
För att bli aktuell för anställning kan det krävas att du i samband med intervju eller inför anställning:
• uppvisar giltig ID-handling
• vid behov styrker utbildning med betyg eller examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkort
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
För vissa tjänster kan säkerhetsprövning komma att genomföras i enlighet med gällande regelverk. Om tjänsten omfattas av säkerhetsprövning krävs att du genomgår och godkänns i denna. För ett fåtal säkerhetsprövade tjänster kan det, utöver krav på godkänd säkerhetsprövning, även krävas svenskt medborgarskap. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå kommun
(org.nr 212000-2395) Arbetsplats
Timrå Kommun Kontakt
Enhetschef
Veronika Jansson veronika.jansson@timra.se Jobbnummer
9740719