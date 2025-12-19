Sommarvikarie Omsorgsförvaltningen
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Sandviken Visa alla undersköterskejobb i Sandviken
2025-12-19
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen i Sandviken
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
Omsorgsförvaltningen med cirka 1275 anställda omfattar fem verksamhetsområden. Dessa är ordinärt boende, särskilt boende, HSL och korttidsvistelse, LSS och socialpsykiatri samt ledningsstöd..
Omsorgsförvaltningen erbjuder ett meningsfullt och betydelsefullt arbete. Vår strävan är att vård och omsorg ska bygga på samarbete mellan den enskilde, närstående och medarbetare.
Vill Du bli en av oss?
Sök sommarvikariat nu om Du vill arbeta inom vård och omsorg!
Vi söker sommarvikarier till alla olika verksamheter, du kan lämna önskemål om att få arbeta inom hemtjänst, på äldre- eller demensboende, inom gruppbostad/servicebostad som personlig assistent eller inom socialpsykiatrin.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Undersköterska, vårdbiträde, omsorgsassistent - Du hjälper omsorgstagarna utifrån deras individuella behov genom hjälp med till exempel personlig omvårdnad, matlagning, hushållssysslor, handling och aktiviteter.
Stödbiträde, stödassistent - Du ger individuellt anpassat stöd till brukarna i deras dagliga livsföring. Du arbetar med individuellt anpassade arbetsmetoder och struktur, rutiner och planering för att stärka brukarna i vardagen.
Personlig assistent - Du stödjer och hjälper brukaren utifrån individens grundläggande behov som till exempel personlig omvårdnad, kommunikation, fritidsaktiviteter, träning, utföra ett arbete, hushållsarbete och vara delaktig i samhället.
Boendestödjare - Inom socialpsykiatrin arbetar du med personer med psykiska funktionsnedsättningar utifrån ett brukarorienterat synsätt och ett pedagogiskt förhållningssätt, där du stödjer och coachar personer i vardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande och lyhörd.
Ett professionellt förhållningssätt och engagemang är viktigt i uppdraget.
Det är värdefullt för oss om du har vård- och omsorgsutbildning.
Har du erfarenhet av äldre- och handikappomsorg är det meriterande.
Det är viktigt att du kan förstå och uttrycka dig väl i det svenska språket.
Du som söker bör ha fyllt 18 år. Är du yngre men studerar vård och omsorg är du välkommen med din ansökan.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar läs- och skrivförståelsetest.
B-körkort är meriterande.
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "136-25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Planerare
Maria Hägg maria.hagg@sandviken.se 026-24 04 07 Jobbnummer
9654366