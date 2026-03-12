Sommarvikarie och timvikarie sökes till glad man i Nynäshamn
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nynäshamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nynäshamn
Hej,
Söker du ett extrajobb som personlig assistent?
Jag är en man som sitter i rullstol, bosatt i Nynäshamn som nu söker efter personlig assistent som timvikarie att dryga ut min härliga assistentgrupp med. Någon som kan hoppa in vid behov när mina ordinarie assistenter är sjuka/ har semester. Ibland med kort varsel, ibland planerad ledighet. Arbetspassen är förlagda 10.00-18.00 veckans alla dagar.
Arbetet kretsar främst kring vardagssysslor. Det kan gälla allt från att laga mat, städa, handla och vara min ledsagare när jag är ute. Mina intressen är kryssningar, musik och vara ute och fotografera.
Jag ser helst att du är kvinna, ålder spelar ingen roll. Bara du är lyhörd, positiv och glad- Icke rökare och som tål pälsdjur (katt finns i hemmet).
Både personligt brev och CV önskas, jag hoppas att vi ses!
Rekrytering och tillsättning sker fortlöpande, välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7378422-1890680". Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), https://varomtanke-1636017729.teamtailor.com
Sjötelegrafen (visa karta
)
149 41 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Vår Omtanke Jobbnummer
9794909