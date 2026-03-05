Sommarvikarie natt och dag HVB hem för kvinnor
2026-03-05
Ebba HVB är ett behandlingshem för kvinnor beläget 4 mil norr om Jönköping. Till oss kommer kvinnor med missbruks/beroendeproblematik, psykisk ohälsa och i de flesta fall har de varit utsatta för våld och/eller övergrepp. På Ebba HVB bedriver vi behandling gällande beroendeproblematiken och trauma.
Vi söker nu sommarvikarier för perioden V.25 - V.32 sommaren 2026.
För att arbeta hos oss som bör du ha en relevant utbildning vilket kan vara behandlings/socialpedagog, socionom, undersköterska inriktning psykiatri eller liknande. Du kan också vara studerande till något av de yrkena eller ha tidigare erfarenhet av liknande arbete med målgruppen. Meriterande att ha erfarenhet av liknande arbete då detta arbete kräver kunskap och erfarenhet samt personlig lämplighet.
Schemat är ett rullande 6 veckors schema med dag/kvällsarbete samt arbete var 3e helg.
Dina arbetsuppgifter är att arbeta med våra klienter i deras dagliga liv på behandlingshemmet. Det innebär att stödja och stötta inom olika områden. Allt ifrån att hjälpa dem att ta sig igenom dagen utifrån deras mående till att hjälpa dem med mera praktiska sysslor. Du är den som följer med på t.ex. tandläkarbesök, läkarbesök, är med när de genomför olika aktiviteter och andra dagliga sysslor. Det ingår att ta urinprov och kontrollera nykterhet och drogfrihet, att dela medicin efter delegering av sjuksköterska och vara vägledande i hela det dagliga livet. Vi sköter allt själva på Ebba HVB så det kan även ingå städ, administrativa uppgifter såsom daglig dokumentation, matlagning och annat som behövs.
Vi behöver dig som har ett engagemang och intresse av att arbeta med denna målgrupp. vi önskar att du är en person som är positiv och inte rädd för att hugga i där det behövs. Du ska ha ett stort tålamod, men kunna stå kvar och sätta gränser, vara orädd och trygg.
Vi söker endast KVINNOR då vissa av arbetsuppgifterna är sådana att de endast kan utföras av kvinnor, såsom t.ex. urinprovstagning
Du som söker skall vid eventuell intervju kunna uppvisa aktuellt utdrag från polisens misstanke och brottsregister utan anmärkning.
Låter detta som att det är du? Ansök då snarast då vi gör urval och intervjuer löpande.
Tillträde V.25 men bredvidgång innan dess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: isabelle@ekotopiavard.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarie Ebba HVB".
Detta är ett heltidsjobb.
Ebba HVB AB (org.nr 559157-7191)
För detta jobb krävs körkort.
Ebba HVB Jobbnummer
9779308