Sommarvikarie Kundsupport till Fonus Kontaktcenter
2026-02-18
Vi visar vägen när livet förändras
I vårt arbete möter vi både livet och döden. Att finnas där när livet tar en ny vändning med sorgen och ovissheten, är en viktig uppgift. Det kräver mod. Vi guidar och stöttar människor i den situation då livet kan vara som svårast. Genom vårt sätt att vara och agera, med trygghet, omtanke och guidning, finns vi där för att skapa det finaste avslutet. Ett sista personligt farväl.
Fonus Kontaktcenter är till stora delar ansiktet utåt gentemot koncernens kunder, där du som kundsupport spelar en viktig roll. Vi stödjer koncernens två stora verksamheter; Sveriges marknadsledande begravningsbyrå och Sveriges största familjejuridiska verksamhet.
Ett jobb nära livet och döden.
Om rollen
Vi söker nu sommarvikarier med möjlighet till att arbeta extra under både våren och hösten, du ska vara tillgänglig för heltid mellan veckorna 25-33. Du kommer arbeta på vårt kontor i Kalmar som är en öppen, familjär och varm miljö där cirka 50 medarbetare sitter i ett modernt kontorslandskap. Vi drivs av affärsmässighet, utveckling och med kunden i fokus.
Din arbetsdag består av att du hjälper våra kunder med mötesbokning via främst inkommande och utgående samtal samt är behjälplig med andra typer av begravningsrelaterade frågor, så som anmälningar till minnesstund. Arbetet sker med telefon och dator som främsta arbetsredskap. Det förekommer även chatt och mejlkontakt med våra kunder.
Vi tror på att mångfald skapar en bättre arbetsplats och ett bättre team, samt att våra medarbetare vill växa i en kultur där vi tillsammans ansvarar för vår egen och företagets utveckling. Hos oss får du möjlighet att bli del av en gemenskap och utvecklas i ett modernt och värderingsstyrt företag tillsammans med engagerade och lyhörda kollegor
Våra öppettider är 7-22 måndag till fredag och 8-22 lördag-söndag samt röda dagar.
Vem vi letar efter
Vi har alltid kundens behov och önskemål i fokus. Det innebär att du behöver ha ett stort engagemang för kunden och att vara trygg i att bemöta människor med omtanke och förståelse. Vi arbetar alltid för att utvecklas och bli bättre och tror därför att du är nyfiken för andras perspektiv, är proaktiv, gillar att förändra saker till det bättre och tar egna initiativ till utveckling. Du trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare som vill utvecklas och hjälpa andra.
Vad har du med dig
• God systemvana
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Vi på Fonus Kontaktcenter strävar efter mångfald bland medarbetarna avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
Så här ansöker du
Sista ansökningsdag är 13/3 men eftersom vi går igenom ansökningar och kallar till intervju löpande kan tjänsten tillsättas innan detta datum. Vi tillämpar arbetspsykologiska tester.
Vill du veta mer om rollen eller vår verksamhet, tveka inte att kontakta Emma Roback, Teamledare för kundsupport Affärsområde begravning, på 073-055 1561.
