Sommarvikarie inom myndighetsutövning, Kävlinge kommun
2026-01-19
Är du socionom eller socionomstuderande och vill utvecklas inom myndighetsutövning? Vi erbjuder sommarvikariat med ett individuellt introduktionsprogram och stöd från erfarna kollegor.
Det är en perfekt möjlighet att växa i yrkesrollen.
Som sommarvikarie blir du en viktig del av handläggarenheten. Du möter medborgare som har behov av omsorg och utreder deras rätt till insatser enligt Socialtjänstlagen.
Arbetet innebär:
- Utreda och bedöma ansökningar om omsorgsinsatser
- Möta medborgare och göra hembesök (B-körkort krävs)
- Dokumentera och handlägga i våra digitala system
Du får en tydlig introduktion och stöd för att känna dig trygg i rollen.
Vi söker dig som
- Är examinerad socionom eller socionomstuderande med godkända kurser t.o.m. termin 4
- Har god datorvana, är strukturerad, nyfiken och trygg i mötet med människor
- Har förmåga att bemöta medborgare professionellt och med empati, särskilt seniora
Det är meriterande om du har utbildning inom samtalsmetodik eller gerontologi. Erfarenhet av myndighetsutövning är starkt meriterande. Vi ser också gärna att du har arbetat inom vård och omsorg eller annan människobehandlande verksamhet. Språkkunskaper utöver svenska och engelska är ett plus.
Vill du vara med och skapa värde för våra medborgare i sommar?
Skicka in din ansökan redan idag!
Om anställningen
Vi söker två vikarier för sommaren 2026. Startdatum är 1 juni eller enligt överenskommelse.När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Kontrollera egna uppgifter" och du behöver själv begära ut utdraget via en blankett som du hittar på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Observera att du behöver visa upp pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polis på intervjun.
I Sektor omsorg arbetar cirka 650 engagerade medarbetare med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsvariation och måltidsservice. Vårt arbete genomsyras av goda och trygga relationer där omtanke om varandra står i centrum. Tillsammans har vi alltid fokus på att ge bästa möjliga stöd och omsorg till kommunens invånare.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
