Sommarvikarie Ekonomiskt bistånd
2026-03-05
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 100 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Du kommer att tillhöra IFO och Enheten arbete och försörjning. Här arbetar vi med ekonomiskt bistånd, budget-och skuldrådgivning och arbetsmarknadsåtgärder. Gruppen består av enhetschef, fyra socialsekreterare, fyra arbetsledare samt arbetsmarknadshandledare.
Du kommer att utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd.
Genom socialt förändrings-och motivationsarbete jobbar vi tillsammans med våra klienter för att hitta vägar till egen försörjning. Vi har ett nära samarbete med övrig personal på IFO, Arbetsförmedlingen m fl.
Vi erbjuder ett spännande och omväxlande arbete med möjlighet till kompetensutveckling samt engagerade kollegor med lång erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd.
Som nyanställd tilldelas du en mentor och introduceras i arbetet och kommunen enligt vårt introduktionsprogram.Kvalifikationer
Vi söker dig som har läst socialrätt gärna har socionomexamen med kunskap om gällande sociallagstiftning. Erfarenhet av handläggning av ekonomiskt bistånd är önskvärt.
Viktigt att du har ett professionellt bemötande då vi möter människor i utsatta situationer. Du är tydlig, ansvarstagande, flexibel samt har god förmåga till samarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du måste ha körkort klass B.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
