Sommarvikarie daglig verksamhet - Arena för Utveckling
AFU Sequitur AB / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AFU Sequitur AB i Stockholm
Vill du vara med och skapa förutsättningar för en meningsfull, utvecklande och fantastisk sommar för våra deltagare? Då vill vi lära känna just Dig lite bättre!
Mer om oss
Vi på Arena för Utveckling har lång erfarenhet av att bedriva daglig verksamhet inom LSS och finns idag på flera platser runt om i Stockholm med omnejd. Vi möter dagligen personer med olika medfödda funktionsvariationer eller personer som har förvärvat en hjärnskada i vuxen ålder. Hos oss skapar vi tillsammans glädje, trygga relationer, engagemang och möjligheter. Vi bryr oss på riktigt, lär oss tillsammans och möter varje människa här och nu. Vårt arbete drivs av visionen att skapa möjlighet för alla personer vi möter att utvecklas bortom dagens gränser och tillsammans bygga en Arena för Utveckling där Du är Viktig på Riktigt!Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Vi vill att sommaren på Arena för Utveckling ska erbjuda något utöver det vanliga. Som sommarvikarie hos oss bidrar du till att skapa en verksamhet tillsammans med våra deltagare som är fylld med sommaraktiviteter, utflykter, glädje och guldkant i vardagen.
Några av de viktigaste uppgifterna i rollen som sommarvikarie är:
• skapa trygga och förtroendefulla relationer
• leda och hålla i olika aktiviteter tillsammans med våra deltagare
• sköta social dokumentation
• bidra till att sommarkänslan lever stark i våra verksamheter!
Som sommarvikarier och coach på Arena för Utveckling delar du även våra grundläggande värderingar om människosyn, moral och etik. Vi är här för våra deltagares skull och inte tvärtom. Medarbetare och deltagare har olika roller, men samma värde - Värde 1!
Vi söker dig
• som är student inom exempelvis någon av följande utbildningar: socionom, arbetsterapeut, beteendevetare, fysioterapeut m.fl.
• som är bra på och tycker om att skapa möten med andra människor, delar vår värdegrund och VILL skapa möjligheter för alla personer vi möter att utvecklas.
Det är i mötet mellan dig och deltagaren som möjligheter skapas och utveckling kan ske. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga kompetenser. Att vara trygg i sig själv, relationsskapande, samarbets- och lösningsorienterad, strukturerad och ansvarstagande är viktiga personliga verktyg att använda sig av i vårt arbete.
Är du intresserad?
Kul! Skicka in ett CV och svara på våra urvalsfrågor. De som bäst matchar rollen kontaktar vi för en kort telefonavstämning, därefter är nästa steg intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7331699-1874429". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AFU Sequitur AB
(org.nr 556736-1075), https://karriar.arenaforutveckling.se
Tulegatan 27 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arena för utveckling Jobbnummer
9777805