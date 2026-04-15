Sommarvikarie
Som sommarvikarie hos Omvårdnad i hemmet arbetar du med att stödja våra brukare i deras vardag. Du hjälper till med personlig omvårdnad, serviceinsatser och socialt stöd - alltid med fokus på trygghet, respekt och självständighet.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Hjälp med personlig hygien och omvårdnad
Städning, tvätt och inköp
Matlagning och måltidsstöd
Social samvaro och promenader
Dokumentation enligt gällande rutiner
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull, lyhörd och har ett gott bemötande
Trivs med att arbeta självständigt såväl som i team
Har fyllt 18 år
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har erfarenhet inom vård och omsorg eller relevant utbildning
Har B-körkort
Vi erbjuder:
Ett varierande och meningsfullt arbete
Introduktion och handledning
Trevliga kollegor och ett stöttande arbetsklimat
Anställningsperiod: Sommaren 2026
Arbetstid: Dag, kväll och helg
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande!
Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till en tryggare vardag för våra brukare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: johanna.lindstrom@omvardnadihemmet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omvårdnad i Hemmet i Täby AB
(org.nr 556760-3971) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9856771