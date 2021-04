Sommarvikarie - Personlig assistent till kille i Ystad - Albatross Personlig Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ystad

Prenumerera på nya jobb hos Albatross Personlig Assistans AB

Albatross Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ystad2021-04-15Albatross Personlig Assistans AB är ett assistansföretag i Lund med 22 brukare och ca 150 anställda. Vi strävar efter att vara det personliga, familjära företaget med hög serviceanda och god tillgänglighet.Vi söker dig som vill ha ett stimulerande och utmanande arbete. Vi vill att du har stor empati och tålamod, är flexibel och ansvarskännande.Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete och att du är bosatt i Ystad eller i närliggande område. Ej rökare.Albatross Personlig Assistans AB söker en personlig assistent till en social, pigg och glad 36-årig kille boendes i Ystad. Han har dålig syn och inget tal men kommunicerar mycket bra via tecken, ljud och kroppsspråk. Han behöver hjälp på dagcenter, i sitt hem och med sina dagliga göromål, samt med personlig hygien. Han gillar att umgås med kompisar och att vara ute på promenader m.m. Det förekommer inga lyft. Brukaren har lätt utåtagerande beteende vid ett fåtal situationer.Vi söker nu dig som är intresserad av att hoppa in extra i sommar då ordinarie personal är på semester. Främst under delar av juli och augusti, perfekt att kombinera med ex. studier.Alla ansökningar som skickas till Albatross Personlig Assistans AB kan komma att läsas av företrädare för företaget, brukare och företrädare för brukaren. Tjänsten kan bli tillsatt innan sista publiceringsdatum och då tar vi bort annonsen.2021-04-15Sista dag att ansöka är 2021-04-30Albatross Personlig Assistans AB5692600