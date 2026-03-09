Sommarvikarie - Personlig assistent med erfarenhet av teckenspråk
2026-03-09
Vill du göra verklig skillnad i någons liv? Har du kunskaper i taktilt teckenspråk och vill ha värdefull praktisk erfarenhet? Då kan det här vara sommarjobbet för dig!Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker en sommarvikarie till manlig brukare i Örnsköldsvik.
Brukaren är dövblind och behöver personal med kunskap i teckenspråk och gärna taktilt teckenspråk. Arbetet innebär att ge stöd i det dagliga livet - allt från kommunikation, stöd med vissa hushållsgöromål, ledsagning och personlig omvårdnad till sociala aktiviteter. Arbetstiden är förlagd dagtid på vardagar och helger.
Vad vi erbjuder
- Ett meningsfullt och lärorikt arbete där du får göra skillnad varje dag.
- Möjlighet att utveckla din teckenspråkiga kommunikation i praktiken.
- Introduktion i uppdraget för att du ska känna dig trygg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarstagande, har gott bemötande och en förmåga att kunna anpassa sig efter olika situationer. Som personlig assistent arbetar du i våra brukares hem och vi ser därför att du har ett gott och respektfullt bemötande samt god empatisk förmåga. Tidigare erfarenhet av demenssjukdomar och personlig assistans är meriterande men inte nödvändigt. Det viktigaste är att du vill göra skillnad och har rätt inställning.Kvalifikationer
- Teckenspråk, meriterande med taktilt teckenspråk
- Har fyllt 18 år
- Behärskar svenska språket
Örnsköldsviks kommun tillämpar en rökfri arbetsplats.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Så tveka inte att skicka in din ansökan! http://inspiration.ornskoldsvik.se/
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
