Sommarvikarie - Personlig assistent i Åkersberga
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Österåker
2026-05-06
Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Österåker
Vi söker nu en personlig assistent för ett sommarvikariat i Åkersberga ett perfekt jobb för dig som vill arbeta deltid under sommaren med möjlighet till regelbundna pass.
För vår kunds räkning söker vi en varm, lyhörd och empatisk kvinna som kan stötta en man i 45-årsåldern i hans vardag. Arbetet innebär att assistera vid förflyttningar, måltider, viss personlig hygien samt enklare hushållssysslor.
Kunden har nedsatt tal, vilket gör det viktigt att du har mycket goda kunskaper i svenska eller engelska.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men inget krav, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetstider:
Vardagar: kl. 08.30-23.00
Helger: kl. 09.00-23.00

Katt finns i hemmet
Katt finns i hemmet
Detta är ett sommarvikariat med möjlighet till fortsatt vikarie arbete efter sommaren.
Att arbeta på God Assistans innebär:God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) innan anställning.
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning. Blanketten finner du HÄR.
Du beställer själv registerutdraget, gärna innan intervjun.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt dedikerade team. Ansök nu och bli en del av God Assistans!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Kontaktperson på God Assistans: Karolina Malek
