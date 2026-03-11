Sommarvikarie - Kokerska / Köksansvarig
Familjehuset tar emot familjer med barn upp till 12 år. Verksamheten bedriver kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete, alltid med barnets behov i fokus. Målet är att stärka föräldrarnas omsorgsförmåga, skapa trygghet och ge barnen förutsättningar för god utveckling. Vi arbetar nära socialtjänsten och ser samarbete som en central del i uppdraget.
Familjehuset i Lund är en del av VoB Syd som drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. Ägare är Kommunalförbundet VoB Kronoberg och Skånes Kommuner
I VoB arbetar vi alltid med kvalitet och samhällsnytta i fokus, inte ekonomisk vinst. Vår företagskultur kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda uppnås.
Till Familjehuset i Lund söker vi nu en sommarvikarie till vårt kök.
Hos oss är köket en viktig plats i huset. Här möts människor under dagen - barn som tittar in, föräldrar som pratar en stund och doften av mat som sprider sig i korridorerna. Därför söker vi dig som trivs bland människor och som tycker om att vara en del av vardagen i en verksamhet där familjer bor under en period i livet.
Arbetet innebär att laga lunch från grunden, förbereda kvällsmål samt göra vissa förberedelser inför helgen. Du planerar matsedel och gör matbeställningar samt planerar veckans måltider på ett kostnadsmedvetet sätt.
Vi lagar ofta klassisk husmanskost men uppskattar också inspiration från andra matkulturer.
I arbetet ingår även att hålla ordning i köket och att sköta disken. Köket är en naturlig mötesplats i huset och du behöver trivas med att prata med människor och vara en del av det sociala sammanhang som uppstår kring maten.
När det passar i verksamheten får du gärna göra familjerna delaktiga i matlagningen. Köket kan vara en plats där man lär sig, samarbetar och möts i vardagen.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv, social och trivs med att arbeta bland människor. Du behöver kunna arbeta självständigt, planera ditt arbete och hålla struktur och ordning i köket.
Det är en fördel om du har kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom social verksamhet eller av att möta människor som kan behöva extra stöd.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311843". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare V o B Syd AB
(org.nr 556650-4204) Arbetsplats
VoB Syd AB, Familjehuset i Lund Kontakt
Enhetschef
Hanna Hammar hanna.hammar@vob.se 0415 - 38 63 00 Jobbnummer
