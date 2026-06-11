Sommarvikariat vecka 27-31
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-06-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i i Uppsala
, Sigtuna
, Enköping
, Upplands Väsby
, Täby
eller i hela Sverige
Jag är en glad och aktiv kvinna i 30 årsåldern som bor i Storvreta, det är goda kommunikationer hit via Upptåget och buss.
Jag söker personliga assistenter som vill jobba med mig under sommaren, då ordinarie personal har semester. Tjänstens arbetstid varierar beroende på sommarschemat, men ligger på cirka 90%-100% per vecka. Arbetet är förlagt med 10-timmarspass mellan 08-18 vardagar och varannan helg.
Efter avslutat vikariat finns möjlighet till timanställning vid behov.
Vi vill gärna att du är tillgänglig för inskolning i början av juni, då du följer ordinarie personal under 2-3 pass. Därefter vill vi att du är tillgänglig för arbete under vecka 27-31.
Om mig:
Jag går under terminen på daglig verksamhet måndag–fredag och på fritiden tycker jag om att träna, gå ut med hunden, lyssna på musik, sjunga och hitta på olika aktiviteter. På sommaren badar jag gärna.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Du följer mig i vardagen där det är viktigt att du är lyhörd och uppmärksam då jag har aktiv tillsyn, eftersom jag kan få epilepsianfall. Jag kommunicerar via talet och är gående. Tillsammans med Familjeassistans kommer jag att välja ut några kandidater som kommer att få en Teamsintervju och därefter även träffa mig. Den kandidat som jag väljer kommer att gå introduktion tillsammans med en av mina assistenter. Tjänsten innefattar helgarbete varannan vecka.
Vi söker dig som:
Inte är allergisk eller rädd för hund då det finns hund i anslutning till arbetsplatsen
Är simkunnig
Talar och förstår svenska väl
Är lyhörd för mina behov och kan ta egna initiativ
Rekrytering sker löpande – skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Innan en anställning kan bli aktuell behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, viktigt att du väljer "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning"https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i
(org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se
903 32 UMEÅ Arbetsplats
Familjeassistans i Sverige AB Kontakt
Didrik Viklund didrik@familjeassistans.se Jobbnummer
9960253