Sommarvikariat Undersköterska till Hälso- och sjukvårdsenheten
Älvsbyns Kommun / Undersköterskejobb / Älvsbyn Visa alla undersköterskejobb i Älvsbyn
2026-02-25
Vill du göra skillnad på riktigt? Vi söker en engagerad undersköterska till Hälso- och sjukvårdsenheten för sommarvikariat 2026.
Är du en person som brinner för god vård och mänskliga möten? Vill du arbeta i ett team där din expertis värderas högt och där vi tillsammans utvecklar framtidens hälso- och sjukvård? Då är det dig vi letar efter! Publiceringsdatum2026-02-25Om företaget
Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för att ge trygg och kvalitetssäker vård till våra patienter i deras vardag. Vi är ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor som samverkar tätt för att sätta patientens behov i centrum. Hos oss möts du av en arbetsmiljö som präglas av hjälpsamhet, professionalism och ett gemensamt driv att ständigt förbättras.
Din roll
Som undersköterska hos oss har du en nyckelroll i det patientnära arbetet. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Utförande av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter (t.ex. provtagning, såromläggning och medicinhantering).
• Observation och rapportering av patienters hälsotillstånd till ansvarig sjuksköterska.
• Dokumentation enligt gällande lagstiftning i våra verksamhetssystem.
• Att ge stöd och omvårdnad som främjar patientens självständighet och livskvalitet.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, alternativt dig som har en pågående utbildning till sjuksköterska. För att trivas i rollen ser vi att du:
• Är trygg i din yrkesroll och har ett genuint intresse för människor.
• Har god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ, men också uppskattar teamarbete.
• Är lyhörd, flexibel och har ett positivt bemötande även i stressiga situationer.
• Behärskar svenska väl i både tal och skrift.
Vi erbjuder dig
Vikariat under sommaren 2026, längd och omfattning på vikariatet överenskons tillsammans med dig.
• En strukturerad introduktion anpassad efter din erfarenhet.
• Möjlighet till kompetensutveckling och specialisering.
• Ett meningsfullt arbete med stor variation i vardagen. Så ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan (CV och personligt brev) via vår rekryteringsportal senast den 260331. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
