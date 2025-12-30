Sommarvikariat Underläkare Aleris Asih Nord
2025-12-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du legitimerad eller icke-legitimerad underläkare och nyfiken på att se hur vi arbetar inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)? Vi söker nu underläkare för sommaren 2026 som vill vara med och bidra till vår verksamhet och våra patienter!Publiceringsdatum2025-12-30Om företaget
Teamen är multiprofessionella där läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator ingår. Vi har lång erfarenhet av att bedriva både avancerad sjukvård i hemmet, med fokus på personcentrerad vård. Patienterna har ofta en komplex symtombild och vanligt förekommande diagnoser är cancersjukdomar, hjärtsvikt och KOL.
Vi söker dig som är legitimerad eller icke-legitimerad underläkare och är redo för en ny spännande utmaning där du får arbeta tillsammans med erfarna specialistläkare i ett multiprofessionellt team.
Vår verksamhet är fördelad i sex olika geografiska områden i norra Stockholm med fem kontor. Ange gärna i ansökan om vilket kontor som är intressant för dig att arbeta i.
Rollen
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att under handledning undersöka, bedöma och behandla patienter. Du deltar i teamarbetet där flera professioner ingår samt medverkar i olika utvecklingsarbeten inom verksamheten. Du får även kontinuerlig handledning och arbetar nära den ansvarige specialistläkaren inom enheten.
Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm med patienter som har komplexa sjukdomsbilder där behovet överstiger primärvårdens möjligheter till insatser.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Vi söker
Vi söker en underläkare som har god samarbetsförmåga, vill utvecklas och bidra. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för palliation. Vi arbetar i en kunskapsintensiv verksamhet där Aleris värderingar: ansvarsfullt, enkelt och innovativt vägleder oss i vårt dagliga arbete.
Att kunna ge ett trevligt patientbemötande och ha humor är också viktiga egenskaper. Vi ser även att du är lugn och stabil som person och trivs i en varierande vardag.
Anställningsvillkor Anställningsform: Timanställning jun-aug 2026 Omfattning: Heltid, med möjlighet till individuell anpassning Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning
B-körkort är ett krav
Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Ansöker gör du genom att fylla i formuläret nedan. Sista ansökningsdag är 2026-01-31. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ingrid Dunder, Läkarchef på tel. 073 029 02 36 eller ingrid.dunder@aleris.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
