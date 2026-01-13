Sommarvikariat/timanställning Hemvården
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 500 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Våra tillsvidareanställda längtar efter semester. Semestern börjar redan vecka 24 och slutar vecka 34. Är du sugen att jobba under sommaren? Då har du en ypperlig chans till att prova på hemvården. Fint väder, frisk luft och mycket motion under arbetstid, kan det bli bättre? Tycker du om att röra på dig, möta människor och uppleva fina Åstorp? Då har vi jobbet för dig!
Du som söker sommarvikariat hos oss kommer arbeta ned vård- och omsorgsarbete. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp där din samarbetsförmåga är lika viktig som att jobba självständigt. Vi söker dig som har ett gott bemötande och förhållningssätt. Du är ansvarsfull och har förmåga att skapa trygghet och lugn även i stressiga situationer.
Arbetsuppgifterna är varierande och består av att hjälpa, stödja och motivera omsorgstagare i deras hem utifrån individuellt beslutade omvårdnads- och serviceinsatser. Du ska ha ett lyhört och professionellt förhållningssätt med den enskildes självbestämmande i fokus.
Dokumentation ingår som en del i det vardagliga arbetet.
Hos oss blir du en del av hemvården med högst antal undersköterskor i nordvästra Skåne, där kvalitet, trygghet och arbetsglädje står i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från vård och omsorg (meriterande)
• Kan dokumentera enligt gällande rutiner
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Är ansvarstagande, lyhörd och engagerad
• Kan cykla
• Har körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansök redan idag och bli en del av vårt team inom hemvården i Åstorp.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och omväxlande arbete
Ett fantastiskt team med hög kompetens och god sammanhållning
Möjlighet att arbeta delvis utomhus och njuta av sommaren
En arbetsplats där du verkligen gör skillnad
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
