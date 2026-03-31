Sommarvikariat till Life Varberg!
Nordens största hälsokedja söker nu en driven och resultatorienterad säljare redo att ta sig an vår absolut viktigaste roll.
Är du en energispridare som älskar möten med människor? Som brinner för hälsa och välmående, och den där i sällskapet som alltid kommer med de bästa hälsotipsen? Då kan det vara dig vi söker! Varmt välkommen till oss
Om rollen Som säljare hos oss får du en central roll där du varje dag möter kunder som söker stöd och råd för att må bättre. Det är en utmanande men oerhört givande roll, där din förmåga att skapa relationer och erbjuda personliga hälsotips gör skillnad. Som säljare på Life blir du som en multivitamin i kundernas vardag - du bidrar med energi, pepp och välmående. Vår målsättning är alltid att ge varje kund en upplevelse utöver det vanliga.
Vi befinner oss på en spännande förändringsresa, och nu är det rätt tid att hoppa på tåget! Vi söker dig som är lyhörd, omtänksam och brinner för kundnöjdhet. Du älskar att hålla dig uppdaterad om det senaste inom hälsa och är ständigt nyfiken på att lära dig mer. Här får du chansen att sätta just din butik på kartan och bidra till en stark försäljningskultur där vi tillsammans hjälps åt att nå våra gemensamma mål.
Ditt uppdrag
Aktivt arbeta med försäljning och merförsäljning genom att förstå kundernas behov och rekommendera rätt produkter.
Representera Life-varumärket på ett professionellt och omtänksamt sätt.
Delta i produkt- och försäljningsutbildningar för att leverera service i världsklass.
Löpande hålla dig informerad om våra försäljningsmål.
Bidra till en positiv arbetsmiljö där vi inspirerar och stöttar varandra.
Se till att butiken alltid är välkomnande och inspirerande för våra kunder.
Är du redo att bli en del av Life-familjen? Intervjuer sker löpande, ju snabbare du skickar in din ansökan desto bättre. Tjänsten är ett sommarvikariat (deltid), mellan v. 27-32, om ca 20 timmar per vecka. Det finns även möjlighet att hoppa in och ta extra pass under sommaren samt erbjudas fortsatt arbete under hösten som behovsanställd. Arbetstiderna kan variera och vara fördelade under vardagar, kvällar och helger. Vid gott samarbete finns det även stora möjligheter till fast anställning. Vi är anslutna till kollektivavtal för anställda inom Handels. Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Vad vi erbjuder Life är inte bara Nordens största hälsokedja med över 270 butiker i Sverige, Norge och Finland - vi är också ett företag som värnar om våra medarbetares hälsa och utveckling. Som anställd hos oss får du tillgång till utbildningar (Life Academy) inom både hälsa och försäljning, samt rabatter på vårt breda sortiment av hälsoprodukter.
Vänligen observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg på hemsidan. Har du frågor? Kontakta vårt rekryteringsteam på rekrytering@lifeeurope.com
Välkommen till en roll där du verkligen kan göra skillnad!
