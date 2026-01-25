Sommarvikariat som vårdbiträde/undersköterska till särskilt boende
Uppvidinge kommun, Rekryteringscenter / Undersköterskejobb / Uppvidinge Visa alla undersköterskejobb i Uppvidinge
2026-01-25
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppvidinge kommun, Rekryteringscenter i Uppvidinge
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!Publiceringsdatum2026-01-25Arbetsuppgifter
Vi söker nu flera engagerade och omtänksamma undersköterskor/vårdbiträden till våra särskilda boenden placerade i Lenhovda, Åseda och Älghult under sommaren. Hos oss får du möjlighet att skapa trygghet och livskvalitet för våra boende genom ett professionellt, varmt och individanpassat bemötande.
Som medarbetare i särskilt boende arbetar du nära de boende och ger stöd och omsorg utifrån deras individuella behov. Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
* Personlig omvårdnad
* Medicinskt delegerade uppgifter
* Stöd vid måltider och dagliga aktiviteter
* Social stimulans och trygghetsskapande insatser
* Dokumentation i verksamhetssystem
Arbetet innebär att du aktivt deltar i att utveckla en god vård- och omsorgsmiljö för de boende.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för äldreomsorg där du bemöter människor med respekt, värme och professionalitet. Du har du lätt för att samarbeta men kan också arbeta självständigt. Då dokumentation är en viktig del av arbetet krävs god datorvana samt goda kunskaper i svenska språket.
Tidigare erfarenheter och/eller utbildning inom området är meriterande.
Semesterperioden är juni, juli och augusti. Vi prioriterar de sökande som kan arbeta båda semesterperioderna (v.26-29 respektive v.30-33). En obligatorisk introduktion kommer ske innan det påbörjade sommarvikariatet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301881". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge kommun
(org.nr 212000-0605) Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Rekryteringscenter Kontakt
Tf. enhetschef Rekryteringscenter
Ewelina Kenstam ewelina.kenstam@uppvidinge.se 047447000 Jobbnummer
9703021