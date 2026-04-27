Sommarvikariat som truckförare | Lernia | Piteå
2026-04-27
Vi söker sommarvikarie som truckförare till uppdrag hos vår kund i Piteå. Som truckförare kommer du att arbeta i en dynamisk lager- och logistikmiljö där säkerhet, noggrannhet och effektivitet är i fokus. Uppdraget passar dig som trivs med praktiskt arbete, har god samarbetsförmåga och vill arbeta under sommaren.Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
I rollen som truckförare ansvarar du för säker och effektiv hantering av gods med olika typer av truckar. Arbetsuppgifter kan inkludera in- och utleveranser, plockning och packning, lastning och lossning samt transport av material inom lagerhallen. Du dokumenterar arbetet i system, kontrollerar gods mot följesedlar och ser till att lagret hålls ordnat och säkert.
Arbetet är ett sommarvikariat för perioden mellan 1 juni till 28 augusti. Arbetstiderna är förlagda dagtid.
Om dig
Du är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta i ett tempo där prioriteringsförmåga är viktigt. Du arbetar självständigt men uppskattar också att samarbeta i team för att lösa arbetsuppgifter effektivt. Det är därför viktigt med en god samarbetsförmåga och att du är en serviceinriktad person. Säkerhetsmedvetenhet och god kommunikationsförmåga också är viktiga egenskaper.
Formell kompetens
Giltigt truckkort och dokumenterad erfarenhet av truckkörning
Erfarenhet av lager- eller logistikarbete
Traverskort
Körkort B
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har C2, hjullastare
Som en av oss
Som konsult via Lernia får du marknadsmässig lön, semesterersättning, pensionsavsättning och försäkringar samt anslutning till kollektivavtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Under uppdraget finns en konsultchef som stöttar dig i uppdraget och säkerställer att du trivs på arbetsplatsen.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med uppdrag över hela landet. Vi erbjuder varierande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare och stödjer din kompetens- och karriärutveckling.
Hur du söker tjänsten
För att ansöka, fyll i ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta gärna rekryterare christina.ronnegard@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa uppdrag kan bakgrundskontroll ingå i rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontroll genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7475952-1968297". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
941 61 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
