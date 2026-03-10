Sommarvikariat som personlig assistent till ung kille - Fränsta
2026-03-10
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Om jobbet som personlig assistent
Vi söker nu flera sommarvikarier som personlig assistent till kund som bor på landet utanför Fränsta.
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Du assisterar och stöttar personen både i vardagen och på fritiden. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hen önskar.
Vi söker dig som är lugn, ansvarsfull, lyhörd och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. Du måste ha bil och körkort föra att ta dig hem till mig. På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter beror på mina behov och min livsstil. De kan innebära allt ifrån hjälp med kommunikation, personlig hygien, assistans vid förflyttningar, hushållarbete, sondmatning till att assistera mig på daglig verksamhet eller vid övriga aktiviteter utanför hemmet. Du får inte ha någon form av allergi då jag har katt och hundar.
Om anställningen
Som vikarie är anställningsformen Anställning per arbetad timme och löneformen är timlön. Arbestiderna är 08,00-20,00 eller 20,00-08,00 med 2,5 t väntetid, vadagar som helg. Till tjänsten krävs det att du har körkort och tillgång till bil. Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Timlön enligt kollektiv avtal, Kommunal - Vård företagarna. Följer Kommunal- Vård företagarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kundansvarig
Brittis Sundberg brittis.sundberg@sarnmark.se 026-2220593 Jobbnummer
9787645