Sommarvikariat som personlig assistent i Pajala
2026-03-09
Vi söker engagerad personal till en glad och trevlig kvinna bosatt i Pajala. Kunden har ett stort intresse för blommor, att besöka loppisar samt att gå på shoppingturer, och uppskattar sällskap i sina vardagliga aktiviteter.
Som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i kundens vardag. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat hjälp med personlig hygien, stöd vid måltider, assistans vid förflyttningar samt stöd i olika aktiviteter. Det kan även innebära att följa med vid besök hos vänner och familj eller vid andra sociala aktiviteter.
Tjänsten är i första hand ett sommarvikariat, med möjlighet att börja arbeta som timvikarie redan nu. Tjänstgöringsgraden sker enligt överenskommelse.
Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda till dagpass kl. 08.00-16.00 eller kvälls-/nattpass kl. 21.00-08.00. Nattpassen innehåller jour. Det är därför viktigt att du har möjlighet att arbeta både dag- och kvälls-/nattpass.
I din ansökan ber vi dig ange under vilka perioder du är tillgänglig för arbete under sommaren.
Startdatum sker enligt överenskommelse.
Företagsinformation
Vad Access Assistans erbjuder dig:
Stöd för din hälsa och ditt välmående genom friskvårdsbidrag.
Konkurrenskraftiga löner och pensionslösningar för ekonomisk trygghet.
Kollektivavtal som säkerställer rättvisa arbetsvillkor och trygghet i din anställning.
Möjligheten att vara del av ett engagerat och empatiskt team som arbetar för att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Tillsammans hjälper vi våra kunder att leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt. Om du känner att du vill vara en del av denna resa, ser vi fram emot din ansökan!
Detta är ett deltidsjobb.
906 21 UMEÅ
Rekryteringsansvarig
Evelina Lindberg 090-349 35 68
