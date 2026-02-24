Sommarvikariat som Kock på Gotlands sjukhem
2026-02-24
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt jobb där din insats betyder mycket för en annan människa?
Då kommer du att trivas hos oss! På Gotlands Sjukhem får du ett arbete där du gör skillnad och skapar livskvalitet - varje dag.Publiceringsdatum2026-02-24Om företaget
Gotlands Sjukhem är ett äldreboende med 45 platser. Vi erbjuder ett tryggt och värdigt boende med professionell omvårdnad och ett varmt bemötande. Hos oss är de boende alltid i fokus.
Vi tycker att man ska känna glädje över att gå till jobbet - och vara stolt när man går härifrån.Om tjänsten
All mat tillagas på plats i vårt moderna och välutrustade kök.
Som kock hos oss arbetar du självständigt och ansvarar för att skapa goda, näringsrika måltider som bidrar till trivsel för våra boende.
I arbetet ingår bland annat:
Tillagning av frukost, lunch, middag och mellanmål
Planering och förberedelser i köket
Anpassning av kosten efter individuella behov
Bakning (meriterande om du har erfarenhet)
Livsmedelshygien och rutinuppföljning
Varubeställningar
Samarbete med övrig personal kring måltider och måltidsmiljö
Du har erfarenhet av storhushåll och trivs både med att arbeta självständigt och i team.
Vem är du?
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är:
flexibel och lyhörd
ansvarstagande och trygg
positiv, glad och samarbetsinriktad
professionell i ditt bemötande - i alla tänkbara situationer
Anställning och arbetstid
Sommaranställning med möjlighet till extra inför och efter säsong
Juni-augusti (exakta datum enligt överenskommelse)
Dagtid
Tjänstgöring varannan helgSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan ansökningstiden löper ut.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: gabriella.zerne@gotlandssjukhem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikariat kock". Arbetsgivare Gotlands Sjukhem
, http://www.gotlandssjukhem.se
Kopparsviksgatan 5 (visa karta
)
621 58 VISBY Kontakt
Paula Lusth paula.lusth@gotlandssjukhem.se 0498120781 Jobbnummer
9761026