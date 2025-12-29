Sommarvikariat som arrestantvakt till PO Älvsborg
Polismyndigheten, Polisregion Väst / Kriminalvårdarjobb / Alingsås Visa alla kriminalvårdarjobb i Alingsås
2025-12-29
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Väst i Alingsås
, Vårgårda
, Härryda
, Borås
, Kungälv
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Vill du vara i händelsernas centrum på en arbetsplats där tempot kan vara högt? Har du stort tålamod, gillar att möta människor och ser det som en självklarhet att agera utifrån likabehandling och polisens värdegrund? Vi söker nu dig som vill arbeta som arrestantvakt i Borås och Alingsås över sommarperioden.
I rollen som arrestantvakt förväntas du vara flexibel och kunna växla mellan flera olika arbetsuppgifter. Grunden är att du har ansvar för de frihetsberövade och medverkar bland annat vid avvisiteringar, provtagningar, kroppsvisitationer, fotografering, spårsäkring, fingeravtrycksundersökning samt vid tillsyn och bevakning av frihetsberövade, även anmälningsupptagning kan förekomma. Resor kan förekomma i tjänsten då tjänstgöring på båda orter kan förekomma.
Du har ett nära samarbete med stationsbefälen som leder den dagliga verksamheten där ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma. Du kommer, då behov föreligger, att få relevant utbildning för dessa uppdrag.
För dig som är PHS-student, så får du med dig en mycket god erfarenhet av att möta frihetsberövade och en förståelse för rättskedjans första steg. Erfarenheter som du kommer att ha stor nytta av under din fortsatta karriär inom polisyrket.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Innehar körkort med behörighet B, manuell växel
• En god fysisk och psykisk hälsa.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du även har:
• Pågående studier på polishögskolan med avslutad och godkänd termin 1 senast vid anställningsstart i 8 juni. Alternativt innehar kursbevis för arrestantvaktsutbildning som bedöms aktuellt.
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med/bemöta människor i utsatta och/eller svåra situationer, exempelvis från sjukvård, psykiatri, skola eller kriminalvård
• Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter såsom dokumentationsvana.
• Arbetat inom offentlig sektor.
• Utomnordiska språkkunskaper utöver engelska som arbetsgivaren bedömer relevant för funktionen där du kan använda språket obehindrat i yrkesutövningen.
Personliga egenskaper
I rollen som arrestantvakt är det av stor vikt att du uppträder med mognad och integritet. Du bidrar till ett bra arbetsklimat där likabehandling är en självklarhet. Du visar respekt och engagemang i möten och i samarbete med andra. Det är naturligt för dig att agera utifrån polisens medarbetarpolicy och värdegrund på ett föredömligt sätt. Vi söker dig som har en mycket god samarbetsförmåga och som även kan arbeta självständigt. Du respekterar och följer fattade beslut och prioriteringar. Du tar hand om både personlig och gemensam utrustning.
Arbetsuppgifterna ställer krav på förmåga att agera på ett lugnt och professionellt sätt, även i stressiga situationer. Du har god självkännedom och tillämpar ett högt säkerhetstänkande, vilket innebär att du är pålitlig i situationer där fysiskt våld kan uppstå och kan anpassa ditt bemötande och din framtoning i ett konfliktförebyggande syfte. Du har förmåga att prioritera och snabbt växla mellan arbetsuppgifter och tempo samt en stor vilja och förmåga att kompetensutveckla dig och verksamheten genom ditt driv och initiativförmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Administratör
Arbetsort: Borås och Alingsås
Arbetstid: Treskift
Tillträde: Anställningsperiod: 2025-06-08 2025-08-31, heltid
Funktion: Arrestantvakt
Anställningsform: Sommarvikariat
Arbete på båda orter kan förekomma. Vänligen skriv ansökningsort i din ansökan.
Anställningen kan komma att följas av en timanställning, om intresse och möjlighet finns från både arbetsgivare och medarbetare.
Information om ledighet under anställningstiden:
Om du blir aktuell för anställning har du inte rätt till semesterledighet. Istället kommer du att få semesterersättning utbetald efter det att anställningen avslutats
Enstaka kortare ledighet med löneavdrag kan beviljas om verksamheten tillåter detta och då enligt överenskommelse med chef.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB607/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Väst Kontakt
Rekryterande chef
Jessika Ölander Enbuske jessika.olander-enbuske@polisen.se Jobbnummer
9664295