Sommarvikariat som administratör inom Bemanningsenheten
2026-04-16
Arbetsuppgifter
Är du student och söker ett sommarjobb med möjlighet till timanställning efter sommaren? Då kan denna tjänst vara något för dig.
Vi söker en lösningsfokuserad administratör till Bemanningsenheten!
Vi är ett litet, sammansvetsat gäng i fina lokaler på Ljungadalsgatan som nu söker en ny kollega. Vi sitter tillsammans i aktivitetsbaserade lokaler och har ett gott och nära samarbete med varandra.
Arbetsuppgifterna består i att:
Tillsätta vikarier: snabbt boka in vikarier vid korttidsfrånvaro och vid behov av förstärkt bemanning.
Följa lagstiftning: säkerställa att arbetstidslagar och avtal efterlevs.
Rekrytering: bedöma och fördela ansökningar från potentiella kandidater.
Hantering av Time Care Pool: administrera behörigheter och prioriteringar i bemanningssystemet samt arbeta nära samordnare, bemanningsplanerare och chefer för att optimera bemanningslösningar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst en treårig gymnasieutbildning. Det är meriterande om du studerar på eftergymnasial nivå, gärna i början av din utbildning, och har möjlighet att fortsätta arbeta som timvikarie under studietiden.
För att trivas i rollen ser vi att du är flexibel, kan jobba självständigt och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du är kommunikativ och har god planerings- och samarbetsförmåga samt ett professionellt förhållningssätt.
Du har förmåga att hantera pressade situationer och att anpassa dig till olika förutsättningar och ta egna initiativ.
Vidare har du goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att samarbeta med andra.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 125/26".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Växjö Kommun
