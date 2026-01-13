Sommarvikariat socialsekreterare, Utredning äldre
Vill du prova på ett spännande och omväxlande arbete där du gör skillnad varje dag?
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du möter människor i olika livssituationer och bidrar till trygghet och kvalitet i äldreomsorgen.
Arbetet är omväxlande och ger dig möjlighet att utvecklas, samtidigt som du gör skillnad för de du möter.
Vår vision: Tillsammans för ett bättre liv - livet ut. Äldreomsorgen arbetar för självständighet i hemmet och trygg vård och omsorg. Vi utgår från strategierna: samarbeta, förebygga, kompetensförsörja och digitalisera.Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Enheten Utredning Äldre består av cirka 40 medarbetare och har sitt kontor centralt i Umeå. Vi möter personer 65 år och uppåt som behöver stöd och hjälp på grund av åldrandets konsekvenser. Vi handlägger ansökningar, utreder och fattar beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) samt följer upp insatser för att säkerställa att behoven tillgodoses.Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare arbetar du med att:
Ta emot ansökningar och anmälningar
Utreda och fatta beslut enligt SoL, med stöd av modellen IBIC (Individens Behov i Centrum)
Dokumentera och följa upp insatser
Samverka med kollegor, anhöriga och andra aktörer
Du möter människor i olika livssituationer och ger stöd och vägledning. Rollen kräver självständighet, flexibilitet och förmåga att prioritera, men ger också möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens äldreomsorg.
Om dig
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Erfarenhet av myndighetsutövning där du gjort utredningar och beslut utifrån socialtjänstlagen (SoL)
Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
Har B-körkort
Utöver detta är det meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning enligt SoL med inriktning mot äldreomsorg, samt om du har kunskaper i samiska eller finska.
Som person är du trygg, stabil och flexibel. Du har en god förmåga att prioritera och samarbeta med interna och externa parter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi hoppas att du vill spendera din sommar hos oss! Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller funderingar, kontaktuppgifter hittar du nedan. Rekryteringen sker löpande, varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsinformation
Tjänsterna avser sommarvikariat, heltid, under perioden 2026-06-01 till och med 2026-08-23 eller enligt överenskommelse. Under maj månad sker inskolning på timanställning.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
