Sommarvikariat sjuksköterska/distriktssköterska
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping
2026-02-27
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum (PVC) Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum.
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vårdcentralen Sandbyhov är belägen i Norrköping och har idag cirka 15 200 listade invånare. Vårdcentralen ligger i ljusa och moderna lokaler. Vi är bemannade med kompetent och erfaren personal, cirka 65 medarbetare.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska/distriktssköterska vid vårdcentralen kommer du att ha omväxlande arbetsuppgifter med framförallt telefonrådgivning/digital vård och mottagningsverksamhet. . Här möter du ett brett spektrum av patienter både avseende ålder och symtom. Ingen dag är den andra lik .Du ingår i team tillsammans med andra yrkesgrupper ,du arbetar även självständigt och göra egna bedömningar både per telefon och på mottagningen.
Arbetsgrupp
Vi är en stor vårdcentral med många olika professioner bl.a sjuksköterskor, distriktssköterskor, distriktsläkare , St läkare, undersköterskor med flera.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/ distriktssköterska
Du bör ha jobbat som sjuksköterska/distriktssköterska.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg och stabil och har en god självinsikt.
Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/365". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Sandbyhov Kontakt
Susanne Eriksson Susanne.B.Eriksson@regionostergotland.se 010-1044150 Jobbnummer
9769098