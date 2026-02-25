Sommarvikariat samordnare i Visby

Carico AB / Administratörsjobb / Gotland
2026-02-25


Gotlands Hemtjänster är ett hemtjänstbolag som med engagemang och kunskap arbetar för bästa möjliga omsorg för våra hemtjänstkunder. Vi söker nu en samordnare till enheten i Visby med anställning över sommaren.
Som samordnare på Gotlands Hemtjänster kommer du att spela en central roll i att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga vård och omsorg utifrån varje enskild individs behov och önskemål. Du kommer att ansvara för att planera och koordinera insatser för våra kunder samt leda och stödja våra medarbetare i deras dagliga arbete. Ditt arbete kommer att vara avgörande för att skapa en trygg och trivsam miljö för både kunder, anhöriga och medarbetare.

Publiceringsdatum
2026-02-25

Dina arbetsuppgifter
Planering och schemaläggning av hemtjänstinsatser och personal

Kontakt med kunder och anhöriga

Stödja och handleda medarbetarna i deras arbete

Samarbeta med andra yrkesgrupper och skapa en helhetssyn kring våra kunder

Bidra till en positiv arbetsmiljö genom att främja skratt, lättsamhet, prestigelöshet och hjälpsamhet

Hantera administrativa uppgifter såsom dokumentation och rapportering

Vi söker dig som

Är lösningsorienterad, strukturerad, ansvarstagande och har förmåga att prioritera i en varierande arbetsdag

Tycker att kvalitet och gott bemötande är en självklarhet

Har lätt för att skapa goda relationer till kunder och kollegor

Behärskar det svenska språket väl i tal och skrift

Har god datavana och lätt att sätta dig in i nya system

Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete och/eller arbete inom vård och omsorg

Omfattning och arbetstid

Sommarvikariat med tillträde den 1/5 eller enligt överenskommelse

Sysselsättningsgrad 100%, arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag

Vi erbjuder

Ett spännande och varierande sommarvikariat i en verksamhet som gör skillnad

Stöd från ledning och kollegor

En arbetsplats där vi ser medarbetarna som den viktigaste resursen

Konkurrenskraftig lön och villkor enligt kollektivavtal

Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Vid kallad intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa medborgarskap inom EU/EES eller giltigt arbetstillstånd.
Skicka din ansökan och CV så snart som möjligt - urval sker löpande. Vi välkomnar sökande oavsett kön, ålder eller bakgrund och strävar efter en inkluderande arbetsmiljö.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Arbetsgivare
Carico AB (org.nr 559159-6845), https://carico.teamtailor.com
Norra Hansegatan 18 (visa karta)
621 41  VISBY

Arbetsplats
Carico

Kontakt
Therese Dahlby
therese@gotlandshemtjanster.se
0498-655083

