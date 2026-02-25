Sommarvikariat samordnare i Visby
Gotlands Hemtjänster är ett hemtjänstbolag som med engagemang och kunskap arbetar för bästa möjliga omsorg för våra hemtjänstkunder. Vi söker nu en samordnare till enheten i Visby med anställning över sommaren.
Som samordnare på Gotlands Hemtjänster kommer du att spela en central roll i att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga vård och omsorg utifrån varje enskild individs behov och önskemål. Du kommer att ansvara för att planera och koordinera insatser för våra kunder samt leda och stödja våra medarbetare i deras dagliga arbete. Ditt arbete kommer att vara avgörande för att skapa en trygg och trivsam miljö för både kunder, anhöriga och medarbetare.Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Planering och schemaläggning av hemtjänstinsatser och personal
Kontakt med kunder och anhöriga
Stödja och handleda medarbetarna i deras arbete
Samarbeta med andra yrkesgrupper och skapa en helhetssyn kring våra kunder
Bidra till en positiv arbetsmiljö genom att främja skratt, lättsamhet, prestigelöshet och hjälpsamhet
Hantera administrativa uppgifter såsom dokumentation och rapportering
Vi söker dig som
Är lösningsorienterad, strukturerad, ansvarstagande och har förmåga att prioritera i en varierande arbetsdag
Tycker att kvalitet och gott bemötande är en självklarhet
Har lätt för att skapa goda relationer till kunder och kollegor
Behärskar det svenska språket väl i tal och skrift
Har god datavana och lätt att sätta dig in i nya system
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete och/eller arbete inom vård och omsorg
Omfattning och arbetstid
Sommarvikariat med tillträde den 1/5 eller enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad 100%, arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag
Vi erbjuder
Ett spännande och varierande sommarvikariat i en verksamhet som gör skillnad
Stöd från ledning och kollegor
En arbetsplats där vi ser medarbetarna som den viktigaste resursen
Konkurrenskraftig lön och villkor enligt kollektivavtal
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Vid kallad intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa medborgarskap inom EU/EES eller giltigt arbetstillstånd.
Skicka din ansökan och CV så snart som möjligt - urval sker löpande. Vi välkomnar sökande oavsett kön, ålder eller bakgrund och strävar efter en inkluderande arbetsmiljö. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carico AB
(org.nr 559159-6845), https://carico.teamtailor.com
Norra Hansegatan 18 (visa karta
)
621 41 VISBY Arbetsplats
Carico Kontakt
Therese Dahlby therese@gotlandshemtjanster.se 0498-655083 Jobbnummer
