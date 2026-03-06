Sommarvikariat Personlig assistent

Js Assistanskonsult AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundsvall
2026-03-06


Vi söker nu engagerade och ansvarstagande personliga assistenter för sommarvikariat.
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning och hjälper till i vardagen för att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet. Arbetet utgår alltid från den assistansberättigades behov, önskemål och rutiner.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: extrajobb@jsassistans.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sundsvall".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
JS Assistanskonsult AB (org.nr 556745-6685)

Arbetsplats
Js Assistanskonsult AB

Jobbnummer
9781051

