Sommarvikariat på hospice, sjuksköterska
Stift Bräcke Diakoni / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-01-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Bräcke Diakoni i Göteborg
, Mölndal
, Alingsås
, Uddevalla
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Ett jobb på hospice handlar om att skapa livskvalitet - i en tid som betyder mycket.
Hos Bräcke diakoni söker vi nu sommarvikarier till Helhetsvården Hospice i Bräcke park, där vi ger vård och omsorg i livets slutskede och skapar trygghet för både gäster och närstående. Vi är idéburna och arbetar med omtanke, ansvar och långsiktighet. Hos oss får du ett jobb som berör och där din närvaro gör skillnad, varje dag.
Ditt jobb i sommar
Som sommarvikarie och sjuksköterska på Helhetsvården bidrar du till att varje dag blir så betydelsefull och trygg som möjligt för våra gäster i livets slutskede. Du arbetar vid behov, från enstaka pass under våren till längre, schemalagda perioder under sommaren, och blir en viktig del av ett nära team med undersköterska. Ditt jobb kan handla om att:
- planera och följa upp palliativa insatser med fokus på symtomlindring, självbestämmande och trygghet,
- göra egna bedömningar och bidra med struktur i vardagen,
- ansvara för läkemedel och arbeta med medicinteknisk utrustning,
- handleda och stötta undersköterskor i teamet, bland annat genom delegering,
- finnas nära som stöd för både gäster och närstående och bidra till lugn och trygghet.
Vem vi söker
Hos oss utgår den palliativa omvårdnaden från varje persons självbestämmande och det som betyder mest i stunden. Därför söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska och vill arbeta med palliativ vård, där både professionalism och medmänsklighet är viktiga delar av uppdraget. Du är uppmärksam, empatisk och trygg i att fatta egna beslut, samtidigt som du samarbetar väl i teamet. Du kommunicerar tydligt och trivs i en handledarroll gentemot undersköterskorna.Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
Svensk legitimation som sjuksköterska
Erfarenhet av egna bedömningar och hantering av läkemedel och medicinteknisk utrustning
Du pratar och skriver obehindrat på svenska och har grundläggande datorvana
Utbildning och arbetserfarenhet inom palliativ vård är meriterande.
Bräcke Hospice Helhetsvården
Helhetsvården Hospice ligger naturnära i Bräcke park och har plats för tio gäster. Här finns utrymme för både professionell vård och mänsklig närvaro - och en plats där gäster och närstående kan få vara tillsammans. Verksamheten är sjuksköterskeledd med stöd av läkare från palliativa teamet på Sahlgrenska. I teamet finns även undersköterskor, kurator och diakon som tillsammans skapar trygghet i det som betyder mest.
Välkommen med din ansökan idag!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där värdegrunden märks i vardagen. Det innebär:
en arbetsgivare med stark medmänsklig värdegrund,
en arbetsmiljö där du är delaktig och kan påverka,
ett jobb där du gör skillnad för både människor och samhälle,
trygghet genom kollektivavtal, god introduktion, nära ledarskap och förmåner.https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/
För att värna en trygg arbetsmiljö och säker vård tillämpar Bräcke diakoni drogtest som en del av rekryteringsprocessen vid Hospice Helhetsvården. Drogtest genomförs före anställning och gäller alla slutkandidater. Anställning förutsätter ett negativt testresultat. Mer information ges i samband med första kontakt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/21". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke hospice Helhetsvården Kontakt
Sandra Josefsson 0707643720 Jobbnummer
9704294