Sommarvikariat på Djupadalsbadets bad och camping
Kumla kommun / Säkerhetspersonalsjobb / Kumla Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Kumla
2026-02-02
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kumla kommun i Kumla
Vill du jobba på en rolig och givande arbetsplats med säkerhet och service som huvuduppgift? Då kanske det här är ditt nästa sommarjobb!
Djupadalsbadet öppnades 2013 och är en välbesökt anläggning, både för invånarna i Kumla, och för besökare från andra delar av länet och landet. Hos oss träffar du mycket människor och har ett varierande arbete som vid tillfällen kräver ett högt arbetstempo. Djupadalsbadet erbjuder besökare motionssim, simskolor, gruppträning och äventyrsbad samt relaxavdelning och gym som drivs i egen regi. Under sommaren har vi vårt utomhusbad och vår camping öppen. Som anställd på Djupadalsbadet är du en del av Kultur- och fritidsförvaltningen och du tillhör fritidsavdelningen, där även fritidsgårdar och föreningsservice ingår.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som semestervikarie på Djupadalsbadets bad och camping kommer du att arbeta som badvärd, fastighetsskötare och inom badkassaservice. Du tillhandahåller ett högt värdskap och service gentemot våra kunder och ger besökarna en upplevelse av trygghet såväl inomhus som i våra utomhusbassänger. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för att besökarna ska trivas och ha det bra samt få den hjälp de behöver under sitt besök. Då du har besökaren i fokus ställer det stora krav på service- och säkerhetstänkande. Du kommer att få genomföra en utbildning inom HLR och livräddning.Kvalifikationer
För att lyckas i den här rollen behöver du som lägst ha gymnasieutbildning, vara 18 år fyllda och simkunnig enligt Delfinen guld. Du behöver också genomgå vår utbildning i HLR och livräddning med godkänt resultat.
Simkunnig enligt Delfinen guld innebär att kunna simma 500 meter bröstsim, simma 200 meter ryggsim, flyta 100 meter eller 4 minuter, vattentramp 100 meter eller 4 minuter samt djupdykning på 2 meter, två gånger från vattenytan och två gånger från kanten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete:
som badvärd
som simlärare
med babysim
inom reception
inom café
inom fastighetsskötsel
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du som person är positiv, självständig och alltid sätter besöket för gästen i fokus. Du är bra på att samarbeta och ett föredöme vad gäller bemötande av besökare och service.
Du behöver vara tillgänglig för arbete under hela semesterperioden (jun-aug) samt under utbildningen i HLR och livräddning som sker 25-26 april samt 2-3 maj. Du behöver också vara tillgänglig för att kunna komma på en intervju v11-13.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975) Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Enhetschef Djupadalsbadet
Patrik Bergman 019-58 86 84 Jobbnummer
9718687