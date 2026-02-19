Sommarvikariat och timvikariat inom personlig assistans
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Vi söker personliga assistenter som är intresserade av sommarvikariat samt timvikariat till våra olika assistansgrupper. Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning och stöttar i vardagen utifrån individuella behov och önskemål. Arbetsuppgifterna kan innefatta personlig omvårdnad, hjälp i hemmet, följa med på aktiviteter samt att skapa trygghet och delaktighet i vardagen.
Arbetet som personlig assistent ställer krav på mognad och förmåga att förstå och sätta sig in i en annan människas livssituation. Vi söker dig som är självgående, lyhörd, flexibel och tar ansvar i ditt arbete. Tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen är meriterande men inget krav. Då arbetet som personlig assistent innebär att du till stor del arbetar ensam ställer det höga krav på dokumentation. Utifrån dokumentationskravet är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Tjänsten innebär tjänstgöring alla dagar i veckan, dag/kväll och jour på natten.
Innan du börjar arbeta självständigt kommer du få bredvidgång tillsammans med erfaren personal, digital introduktionsutbildning samt annan utbildning som kan behövas för att kunna utföra arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är över 18 år
* Har omvårdnadsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig.
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att kunna utföra vårddokumentation, ta emot läkemedelsdelegering samt kommunicera med brukare
* Du som söker ska ha ett professionellt och trevligt bemötande och sätta individen i fokus
* Är trygg med att arbeta självständigt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och intresse av att arbeta med målgruppen.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
* I din ansökan vill vi att du anger om du har rätt att arbeta i Sverige. Om du inte automatiskt har denna rätt (t.ex. medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz) behöver du kunna visa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
* Du behöver också visa upp ett giltigt registerutdrag från Polisens belastningsregister www.polisen.se
(ej äldre än 6 mån).
Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen samt efter ett uppvisat belastningsregister. Om du blir inbjuden till intervju så behöver du ha med ovanstående intyg redan vid intervjutillfället.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
