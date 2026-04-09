Sommarvikariat Natt, hemtjänst samt äldreboende
Om du jobbar som vikarie hos oss i sommar har du chans att få en sommarbonus.
Timrå kommun söker dig som vill arbeta nattetid inom hemtjänst eller på något av våra fyra äldreboenden i sommar. Vi söker framförallt dig som vill ha en schemarad med inplanerade arbetspass men även dig som vill vara "vid behovs"-vikarie. Vi ser det som en fördel om du kan påbörja en inskolning redan under våren. Timlön.
Inom alla våra verksamheter består dina arbetsuppgifter bland annat av:
Omvårdnad kan innehålla arbetsuppgifter som:
Hygien och stöttning vid toalettbesök
Klädsel
Mathållning/matning
Delegerade arbetsuppgifter du kan komma att utföra:
Läkemedelsöverlämnande
Insulingivning
Sondmatning
Sårvård
Katetervård
Alla nya sommarvikarier erbjuds en obligatorisk introduktionsutbildning samt beroende på din erfarenhet även en läkemedelsutbildning.
Hemtjänst
I Timrå kommuns nattpatrull utförs besök nattetid hos brukare med hemtjänst.
I arbetet hjälper du människor i deras hem. Brukarens behov och beviljade insatser styr vilka arbetsuppgifter du har.
För att kunna arbeta i hemtjänsten är delegering för läkemedelsöverlämnande ett krav.
Körkort är ett krav.
I nattpatrullen krävs också att man kan arbeta självstänigt då man ofta åker ensam hem till brukarna.
Vård- och omsorgsboende (äldreboende)
Våra äldreboenden är bemannade dygnet runt vilket.
Att arbeta på ett vård- och omsorgsboende är på många sätt likt arbetet i hemtjänsten men brukarna du möter här har ofta ett större behov av vård och omsorg än de du möter i hemtjänsten. Du arbetar även här i brukarens hem och det är dennes behov som styr dina arbetsuppgifter.
För att arbeta på äldreboende förutsätter vi att du kan få delegering för läkemedelsöverlämnande.
I arbetet på ett vård- och omsorgsboende förekommer även arbetsuppgifter kring skötsel av avdelningen vilket kan vara städning av gemensamma utrymmen, tvätt, mat- och diskhantering samt beställning av matvaror och tvätt.
När du arbetar natt på ett vård- och omsorgsboende är du oftast ensam på din avdelning vilket innebär att du måste vara ansvarstagande och kunna jobba självständigt. Du samarbetar med kollegor på närliggande avdelningar och tar kontakt med dessa om du skulle behöva hjälp.
Sommarbonus, reseersättning och friskvårdsbidrag
Villkor för sommarbonus à 6000 kronor.
Du ska arbeta sammanhängande åtta veckor under någon av dessa perioder, vilken period det blir avgöras utifrån verksamhetens behov. Vecka 23-30, vecka 24-31, vecka 25-32 eller vecka 26-33.
Du får ha max ett tillfälle med sjukfrånvaro under högst fem dagar.
Det krävs även att du arbetar motsvarande minst 75% under dessa åtta veckor.
Reseersättning
Resebidrag à 50 kronor utbetalas för varje utförd arbetsdag under förutsättning att du arbetat 10 pass eller mer under en åttaveckorsperiod.
Du får även ett friskvårdsbidrag.
Timanställning
Kvalifikationer och Rekryteringsprocess
Vi söker dig som är ansvarstagande, lyhörd, har ett fint bemötande och har lätt att samarbeta. Du behöver även ha en vilja att med ditt arbete göra dagen så bra som möjligt för brukarna som verksamheten är till för.
Utbildning inom vårdyrke och/eller tidigare erfarenhet från arbete inom vård och omsorg är meriterande.
För arbete i nattpatrullen är körkort ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Goda kunskaper i svenska språket är ett krav eftersom arbetet kräver muntlig och skriftlig rapportering i vårt journalsystem samt kommunikation med brukare och kollegorna i teamet. Språktest kan förekomma.
För referenstagning behöver du uppge en tidigare chef eller arbetsledare som du har/haft.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen så blir du kontaktad av oss för att få och lämna mer information. Går du därefter vidare till en intervju så behöver du komma förberedd med följande handlingar:
Vi gör kontroll av medborgarskap och ID. Om du inte är medborgare i Sverige eller annat land i EU/EES eller Schweiz behöver du visa upp att du har uppehålls- och arbetstillstånd. Du behöver även ha svensk giltig ID-handling.
Ta med betyg och examensbevis. Om du är utbildad undersköterska så vill vi se bevis om skyddad yrkestitel.
För att en anställning ska vara möjlig behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Beställ via polisens hemsida, "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning". Om ditt utdrag är utan anmärkning så får du det till Kivra. Om du har någon anmärkning i registret så kommer du att få det i ett kuvert som ska lämnas oöppnat till oss och det får inte vara äldre än två månader. Se länk nedan för att beställa utdraget.
För att en anställning ska vara möjlig behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Du beställer det via polisens hemsida, vi accepterar endast det som heter "Utdrag för arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning". För att underlätta och snabba på processen vid en eventuell anställning kan du gärna beställa ett redan nu, skicka efter det via denna https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120427".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Timrå kommun
861 32 TIMRÅ
För detta jobb krävs körkort.
Timrå Kommun Kontakt
Bemanningsenheten Timrå kommun 060-163367
