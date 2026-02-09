Sommarvikariat medicinsk sekreterare
Nu har du som studerar till medicinsk sekreterare möjlighet att vikariera hos oss i Region Gävleborg, en arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Vi är en arbetsgrupp med cirka 70 medicinska sekreterare som bemannar och stöttar flera enheter inom Region Gävleborg. Vårt verksamhetsområde täcker akutmottagningen, internmedicin, kardiologi, paramedicin och specialmedicin. Som en del av vårt team kommer du få värdefull erfarenhet i en stimulerande arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans för att säkerställa en effektiv och kvalitativ vårddokumentation.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilken enhet du arbetar inom. På akutmottagningen sker bemanning alla dagar i veckan, medan arbetet inom medicin är måndag till fredag.
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• vårddokumentation
• registrering i vårdsystem.
Hos oss får du
• ett stimulerande och givande arbete där du varje dag bidrar till en ökad patientsäkerhet i vården
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
För att vara framgångsrik i rollen som medicinsk sekreterare behöver du vara kommunikativ och lyhörd. Vi söker dig som är engagerad, noggrann och trivs med att arbeta i team.
I rollen som medicinsk sekreterare ska du ha
• en godkänd LIA 1 placering från din pågående utbildning till medicinsk sekreterare alternativt vara redan färdigutbildad medicinsk sekreterare
• god kunskap i svenska språket, både i tal och i skrift.
Vi önskar i samband med din ansökan att du anger vilka veckor du är tillgänglig för arbete. Ange även var du haft din LIA och vem som varit din handledare.
Urval och intervjuer kommer ske löpande så vi rekommenderar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
