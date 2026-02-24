Sommarvikariat med möjlighet till timanställning och förlängning

Westra Security Group AB / Säkerhetsjobb / Arvika
2026-02-24


Vill du arbeta i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik? Vi söker engagerade och ansvarsfulla larmoperatörer som vill bli en del av vårt team på larmcentralen i Arvika.
Som larmoperatör är du en nyckelperson i vår verksamhet. Du hanterar inkommande larm och är med och skapar trygghet för våra kunder, ofta i situationer där snabbhet, struktur och gott omdöme är avgörande.


2026-02-24

Om tjänsten
Vi söker sommarvikarier med möjlighet till timanställning eller förlängt vikariat. Larmcentralen är bemannad dygnet runt, året om, vilket innebär arbete på kvällar, nätter och helger.
Hos oss hanteras alla typer av larm, allt från tekniska larm till skarpa inbrotts- och överfallslarm.
I rollen:

Agerar du på inkommande larm enligt fastställda rutiner

Har du löpande kontakt med kunder, polis och väktare

Koordinerar du insatser och säkerställer snabba och effektiva åtgärder

Prioriterar och hanterar du flera ärenden parallellt

Arbetet ställer höga krav på struktur, simultankapacitet och förmåga att behålla lugnet även under press.

Vem är du?
Vi söker dig som:

Trivs med att arbeta med människor

Har lätt för att växla tempo och fokus

Är noggrann, snabb och har lätt för att lära dig nya system

Har ett starkt servicefokus

Kan arbeta metodiskt och följa fastställda rutiner

Det är meriterande om du har erfarenhet som väktare eller har arbetat med larmhantering, säkerhet eller kundservice. Även annan erfarenhet av telefonbaserat arbete och kundkontakt är värdefull.


Kvalifikationer
Fullständig gymnasieutbildning

Flytande svenska och god engelska i tal och skrift

God datorvana

Förmåga att arbeta i skift (dag, kväll, natt, helg)

Förmåga att behålla lugnet i pressade situationer

Stark kommunikativ förmåga

För anställning krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för arbete i auktoriserad larmcentral.

Vi erbjuder

Utbildning på plats tillsammans med erfarna operatörer

Ett varierande och meningsfullt arbete

Möjlighet till fortsatt anställning

Arbete i ett engagerat och professionellt team



Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team!

Om Westra Security
Westra Security är en auktoriserad och fullt certifierad larmcentral. Vi erbjuder helhetslösningar inom säkerhet för både företag och privatpersoner.
Vi arbetar med modern teknik och utvecklar lösningar för kunder med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och pålitlighet. Vår verksamhet präglas av kvalitet, ansvar och långsiktiga kundrelationer.

Sista dag att ansöka är 2026-08-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

