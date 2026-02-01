Sommarvikariat, IT-tekniker, Äldreomsorgens digitaliseringsenhet
2026-02-01
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Gillar du teknik och människor? Är du nyfiken på hur digitala lösningar kan förbättra vardagen för äldre? Då är det här sommarjobbet för dig!
Nu söker vi en sommarvikarie till vårt digitaliseringsteam inom Umeå kommuns äldreomsorg där teknik möter omsorg på riktigt.
Hos oss får du arbeta praktiskt med installationer i hemmiljö, ge stöd till våra invånare och vara en del av den digitala omställningen i välfärden.
Digitalisering för en trygg, självständig och hållbar äldreomsorg
Inom Umeå kommuns äldreomsorg pågår ett målmedvetet och spännande utvecklingsarbete där digitala lösningar spelar en central roll. Genom att integrera teknik i vardagen stärker vi trygghet, kvalitet och möjligheten till ett mer självständigt liv.
Vårt digitaliseringsteam bestående av verksamhetsutvecklare, koordinator och IT tekniker arbetar både strategiskt och praktiskt med att ta fram lösningar som verkligen fungerar i vardagen. Vi tror på teknik som skapar verkligt värde för våra medborgare och medarbetare, och på samverkan som en nyckel till framgång.
Med strategin Digitalisera möter vi framtidens behov genom en snabb digital omställning. Vi utvecklar nya arbetssätt, lämnar föråldrade rutiner bakom oss och skapar förutsättningar för en kvalitativ, trygg och en mer hållbar äldreomsorg med fokus på individens självständighet och behov.
Vad innebär rollen?
Som sommarvikarie får du ett varierat och meningsfullt uppdrag. Du arbetar främst ute hos våra äldre i deras hem, där du installerar teknik, ger användarstöd och skapar trygghet kring digitala lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Installera och anpassa utrustning (t.ex. trygghetslarm, digitala lås, välfärdsteknik)
Ge användarstöd och vägledning till personal och medborgare
Service, support, dokumentation och administration
Samarbeta med IT, systemförvaltning och vårdpersonal
Du blir en viktig länk mellan tekniken och människan och ser till att lösningarna fungerar där de behövs som mest, i vardagen.
Om dig
Det här är en perfekt möjlighet för dig med ett stort teknikintresse eller har en annan bakgrund där du kombinerar teknisk förståelse med en vilja att hjälpa andra. Vi söker dig som trivs i mötet mellan teknik och människa. Du har en pågående eftergymnasial utbildning kanske inom IT, arbetsterapi, fysioterapi, sjuksköterska, socionom eller erfarenhet inom teknikområdet som arbetsgivaren bedömer relevant.
Men det allra viktigaste för oss är vem du är som person. Vi tror att du är nyfiken och lösningsorienterad. Du har god vana av att arbeta med datorer och digitala verktyg och är kommunikativ. Eftersom en del av arbetet är praktiskt, ser vi gärna att du är bekväm med att hantera enklare verktyg och teknisk utrustning till exempel i samband med installationer.
Du tycker om att hjälpa andra och har lätt för att förstå människors olika behov. Du kan förklara teknik på ett enkelt, vänligt och pedagogiskt sätt, och är trygg och lyhörd i mötet med människor i olika livssituationer. Du tar ansvar, arbetar självständigt när det krävs men trivs också med att samarbeta och vara en del av ett team. Och när något inte fungerar som det ska då ser du det som en spännande utmaning att lösa.
Eftersom du ofta är ute på fältet så behöver du ha B-körkort. Tidigare erfarenhet från vård och omsorg, IT-support är meriterande men det viktigaste är din inställning, ditt engagemang och att du vill göra skillnad.
Övrigt
Tjänsterna är sommarvikariat, från och med 2026-06-01 till och med 2026-08-30. Inskolning kan ske efter överenskommelse.
Vi kontrollerar ID-handling på de kandidater som vi intervjuar. Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig.
