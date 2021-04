Sommarvikariat inom personlig assistans i Långedrag - Göteborgs kommun - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg2021-04-09Göteborg befinner sig i mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen.Förvaltningen för funktionsstöd söker dig med både mod och lust att vara med och skapa och utveckla en ny förvaltning. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse att leda och utveckla verksamheter. Du kommer verka i sammanhang där helhetsperspektiv, engagemang och stort intresse för ledarskap efterfrågas.Förvaltningen består av ca 5000 medarbetare. Våra verksamheter består av myndighetsutövning inom LSS/SoL samt insatser såsom boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, ledsagning etc.2021-04-09Som personlig assistent arbetar du med att ge stöd och omsorg till personer som har olika former av stödbehov och unika livssituationer. Du arbetar där assistansanvändaren är, vilket innebär att du befinner dig i assistansanvändarens hem eller på aktiviteter utanför hemmet.Arbetet innebär är att ge ett individuellt anpassat stöd utifrån individens behov och önskemål som finns dokumenterade i genomförandeplanen. Dina uppgifter varierar från att ge pedagogiskt stöd i vardagen, hjälpa med personlig omvårdnad och hygien samt utföra andra vanligt förekommande arbeten i hemmet som tvätt, matlagning och andra sociala aktiviteter. I arbetsuppgifterna ingår även medicinhantering enligt delegation samt social dokumentation.Arbetet är omväxlande, meningsfullt och stimulerande och som personlig assistent gör du skillnad på riktigt! Men det ställer även stora krav på dig som assistent att vara flexibel och engagerad.Arbetstiden är förlagd till dag och kväll, vardagar och helg enligt schema. Även sovande jour kan förekomma. Det finns också vikariat för sommaren med arbetstid helt förlagd till natt. En del av din arbetstid kan komma att bli förlagd till annan arbetsplats än den ordinarie.Du som söker ska ha fyllt 18 år senast 1 juni 2021. I vissa ärenden krävs ett utdrag från belastningsregistret.Meriterande är om du har erfarenhet från att arbeta som personlig assistent eller annat serviceyrke där du har hjälpt och stöttat olika människor.Är du utbildad eller har en pågående utbildning till personlig assistent, stödassistent, undersköterska, sjuksköterska, läkare, eller en annan adekvat utbildning så ser vi detta som meriterande men absolut inget krav.Vi söker dig som är uppmärksam, lyhörd och har lätt för att möta individuellt anpassade behov samt förstår vikten av god struktur och rutiner. Du är en trygg person som har ett arbetssätt med fokus på delaktighet. Du är genuint intresserad av att arbeta med människor som är i behov av extra stöd samt vill stötta och motivera dessa i deras vardag. Att du har ett gott bemötande och tycker om att ge service ser vi som en självklarhet. Det innebär att du har respekt för både assistansanvändare, anhöriga och arbetskamrater samt att du visar engagemang och skapa glädje tillsammans med kollegor och assistansanvändare.Goda kunskaper i svenska språket, i både i tal och skrift, är ett krav.Intervjuer kommer att hållas löpande så tveka inte att söka redan idag. För rätt person finns det möjlighet att fortsätta arbeta även efter sommarmånaderna.ÖVRIGTUrval påbörjas under ansökningstiden.I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tidsbegränsad anställning 11 dagar - 3 månader, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-23Göteborgs kommun5683070