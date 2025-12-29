Sommarvikariat inom personlig assistans
Stenungsunds kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stenungsund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stenungsund
2025-12-29
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 4 verksamheter; särskilt boende/kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, ordinärt boende/personlig assistans samt funktionshinder.
Personlig assistenter ger stöd och service efter brukarnas behov och önskemål i dennes hem. De dagliga aktiviteterna styrs utifrån den enskildes individuella behov, förutsättningar och önskningar.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Har du ett genuint intresse av att arbeta med att stödja personer i deras liv så att de upplever en meningsfull vardag i sitt hem? Som personlig assistent är du med i brukarens vardag och stöttar personen att leva det liv hen själv vill leva. Just du kommer vara mycket viktig för personen du arbetar för!
Arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på brukarens behov, förutsättningar och önskemål. Du kommer att bidra till att stärka den enskildes möjlighet att aktivt få delta i samhällslivet och leva och bo under trygga förhållanden. Arbetsuppgifterna kan handla om allt från hjälp vid måltider, personlig hygien, klä av/på sig och sköta hemmet till att göra det möjligt för brukaren att ägna sig åt fritidsintressen, arbeta, umgås med vänner eller följa med på resor.
Ditt arbete syftar till att främja brukarens integritet, självbestämmande och delaktighet i samhället enligt lagen om särskilda serviceintentioner. Det innebär att arbetsuppgifterna hos olika brukare varierar.
I arbetsuppgifterna ingår dokumentation i våra verksamhetssystem.
Att arbeta inom socialtjänsten innebär att man utifrån arbetsplats utför insatser enligt lagen om särskild service (LSS), vård och omsorgsinsatser, att på delegation utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Du får en god introduktion med bredvidgång, allt för att skapa en trygghet för dig när du utför dina arbetsuppgifter hos oss i sommar. Kräver arbetet läkemedshantering blir du kallad till utbildning.
Arbetstiderna är varierande och schemalagda. Din arbetstid kommer att vara förlagd på dag, kväll och varannan helg. Vi har också nattpass. Exakta tider skiljer sig beroende på var du ska jobba. Vissa arbetsplatser har dygnspass med sovande jour.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett positivt synsätt, är initiativrik, har en god problemlösningsförmåga och ett genuint intresse av att arbeta med människor. Du ska vara engagerad med en god samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Du ska ha förmåga till att arbeta såväl självständigt som i nära arbete med kollegor eller anhörig.
Krav för tjänsten:
* Du behärskar svenska språket i tal och skrift, är du flerspråkig är det meriterande.
* Du har B-körkort.
* Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
* Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Sök här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Det är meriterande om du är under utbildning/utbildad så som undersköterska eller pedagog, eller arbetserfarenhet inom vård och omsorg.
Stenungsunds kommun erbjuder dig som söker:
* En trygg anställning. Vi följer alltid gällande avtal och lagar kring till exempel löner och arbetstider.
* Vid månadsanställning lön redan samma månad du börjar hos oss.
* Goda möjligheter till fortsatt anställning även efter sommaren.
Vi ser gärna att du har mobilt bank ID och kan använda det i tjänsten.
Vi anställer löpande under vår och försommar.
Vi kan erbjuda dig ett omväxlande och roligt arbete. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Varmt välkommen med din ansökan!
OBS! Svar på detta kan hamn i skräpposten! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C290208". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Kontakt
Enhetschef Personlig assistans
Cecilia Johansson Cecilia.m.johansson@stenungsund.se 0303-730124 Jobbnummer
9664391