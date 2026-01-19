Sommarvikariat inom hemtjänst, Göteborg
Letar du efter ett sommarjobb där du får röra på dig, möta många människor och göra skillnad i vardagen? Hos Bräcke diakoni söker vi nu sommarvikarier till Bräcke hemtjänst i Göteborg, där du arbetar nära våra kunder och stöttar dem i att leva livet som de vill - i sitt eget hem.
Vi är idéburna och arbetar med omtanke, ansvar och långsiktighet. Hos oss får du ett jobb där varje möte räknas.
Ditt jobb i sommar
Som sommarvikarie inom Bräcke hemtjänst är du med och skapar trygghet, självständighet och livskvalitet i vardagen. Du möter kunder med olika behov, kopplat till fysiska, psykiska eller sociala omständigheter och bidrar med både praktisk hjälp och socialt stöd. Du arbetar vid behov, från enstaka pass under våren till längre, schemalagda perioder under sommaren och blir snabbt en del av vårt team. Ditt jobb kan handla om att:
- hjälpa till med personlig omvårdnad,
- stötta med praktiska saker i hemmet,
- följa med på ärenden och promenader,
- dokumentera och utföra medicindelegering - efter utbildning och handledning av sjuksköterska,
- vara ett sällskap och socialt stöd i vardagen
Vem vi söker
Du är över 18 år och vill jobba extra vid sidan av studier eller annat jobb. Kanske pluggar du till stödassistent, undersköterska, sjuksköterska - eller har redan erfarenhet. För dig som jobbar här är det viktigt att du kan möta människor med lyhördhet, respekt och mognad, ta initiativ och trivas i ett självständigt arbete med varierade dagar.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg - från jobb eller praktik
Du kan cykla
Du pratar och skriver obehindrat på svenska och har grundläggande datorvana
Vård- och omsorgsutbildning och erfarenhet av arbete inom hemtjänst är meriterande, men inget krav.
Bräcke Hemtjänst Göteborg
Bräcke hemtjänst är belägen i Majorna-Linné i centrala Göteborg. Här arbetar vi i olika roller men alltid tillsammans, med fokus på att våra kunder ska kunna leva ett självständigt liv i sitt eget hem. Vi tror på ett gott samarbete, en positiv arbetsmiljö och delat ansvar i vardagen - när vi mår bra kan vi också ge den bästa omsorgen.
Välkommen med din ansökan idag!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där värdegrunden märks i vardagen. Det innebär:
en arbetsgivare med stark medmänsklig värdegrund,
en arbetsmiljö där du är delaktig och kan påverka,
ett sommarjobb där du gör skillnad för både människor och samhälle,
trygghet genom kollektivavtal, god introduktion, nära ledarskap och goda förmåner.
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke hemtjänst Göteborg Kontakt
Emilija Koloska 031-502500 Jobbnummer
9693112