Sommarvikariat inom hemsjukvård, sjuksköterska
Ett sommarjobb inom hemsjukvården är fullt av personliga möten där du gör skillnad – i människors vardag och hem. Hos Bräcke diakoni söker vi nu sommarvikarierande sjuksköterskor till hemsjukvården i Linköping City Syd. Vi är idéburna och arbetar med omtanke, helhetsansvar och långsiktighet. Hos oss får du ett jobb där varje möte räknas.
Ditt jobb i sommar
Som sommarvikarie i hemsjukvården har du en viktig roll i att skapa trygg och säker vård för patienter som bor kvar hemma. Du arbetar självständigt och med stöd av kollegor inom hemtjänst och hemrehab. Du arbetar på schema under sommaren, med möjlighet till både dagtid och jour. Ditt jobb kan handla om att:
Planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser i patientens hem
Bedöma patienters hälsotillstånd och vidta omvårdnadsåtgärder,
Ansvara för läkemedelshantering,
Delegera och stötta omsorgspersonal,
Samverka med anhöriga, kollegor och andra vårdaktörer.
Vem vi söker
Du är legitimerad sjuksköterska och trivs i ett självständigt arbete där du får ta ansvar och fatta beslut, samtidigt som du är en självklar del av ett team. Du är trygg i din yrkesroll, uppmärksam på patientens behov och möter människor med respekt och professionalism.Publiceringsdatum2026-06-02Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst två års yrkeserfarenhet
B-körkort
Du pratar och skriver obehindrat på svenska och har god datorvana
Meriterande
Erfarenhet av hemsjukvård, geriatrik eller palliativ vård
Erfarenhet av journalsystemet Treserva
Bräcke hemsjukvård – Linköping City Syd
I Linköping City Syd har Bräcke diakoni ett helhetsansvar för omsorg, hemsjukvård och rehabilitering i hemmet. Här arbetar cirka 150 engagerade kollegor tillsammans i våra verksamheter. Genom nära samverkan mellan hemsjukvård, hemtjänst och rehab skapar vi trygghet, kontinuitet och helhet i vården för människor som vill fortsätta leva sitt liv hemma.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Bräcke diakoni – hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där värdegrunden märks, i vardagen. Det innebär:
en arbetsgivare med stark medmänsklig värdegrund,
en arbetsmiljö där du är delaktig och kan påverka,
ett jobb där du gör skillnad för både människor och samhälle,
trygghet genom kollektivavtal, god introduktion, nära ledarskap och förmåner.https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30

Bräcke Västergårdsväg 5 (visa karta
)
418 77 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke hemsjukvård och hemrehabilitering Linköping Kontakt
Ann-Charlotte Agnetorn 013-1900455
9941981