Sommarvikariat inom boendestöd - sydvästra Göteborg
2026-02-06
Dina arbetsuppgifter
Vi söker sommarvikarier till boendestödsenheterna i Sydväst!
I tjänsten som boendestödjare kommer du att ge stöd, service och omvårdnad till vuxna med psykiska, intellektuella och neuropsykiska funktionsnedsättningar.
Stödet ges inom alla livsområden och sker oftast i den enskildes hem. Uppdraget syftar till att motivera och stärka varje persons egna resurser. Stödet utgår från genomförandeplaner som är gjorda tillsammans med brukarna.
I arbetet ingår att tillsammans med våra brukare bistå i alla sysslor som utförs i ett hem, myndighetskontakter samt att lotsa och visa arenor i närmiljön och stödja brukaren för en meningsfull fritid eller sysselsättning. I det dagliga arbetet ingår samarbete med kollegor inom enheten och med viktiga kontakter utanför hemmet, samt social dokumentation. I arbetet kommer du att få stöttning av stödpedagog och genom teamträffar.
Tjänsterna är på dagtid, kväll och vissa på helg. Vi önskar att du kan arbeta heltid på schema mellan vecka 26-33. Kvalifikationer
Det är meriterande om du är utbildad eller har en pågående utbildning till stödassistent, stödpedagog, undersköterska, socionom, psykolog eller liknande. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom funktionsstöd samt om du har körkort B.
Har du även erfarenhet av någon av följande metoder: AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), LAB (lågaffektivt bemötande), Motiverande samtal, eller ESL (Ett självständigt liv) och Tydliggörande pedagogik så är detta till din fördel.
För att kunna föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren EducateIt.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida (Blankett för begäran om registerutdragför enskild person)
Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet utan använd då lämplig blankett i stället.https://etjanster.polisen.se/eregisterutdrag/utdrag
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
