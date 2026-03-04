Sommarvikariat i Trollhättan med möjlighet till förlängning
2026-03-04
God Assistans erbjuder personlig assistans till kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta, hög kompetens och ett genuint engagemang för det vi gör. Med lång erfarenhet inom personlig assistans strävar vi alltid efter att förenkla vardagen för våra kunder och skapa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.
Vi tror på vikten av ett personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service - och vi arbetar varje dag för att leva upp till detta.
För våra medarbetare erbjuder vi:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år
Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling
Inför en intervju ber vi dig att styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att visa upp giltiga dokument, såsom svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Enligt lagen om registerkontroll behöver du även uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister (Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning) om du ska arbeta med minderårig. Du kan enkelt beställa detta digitalt via polisens hemsida.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.godassistans.se
Är du redo för ett sommarjobb där du gör skillnad varje dag? Vi söker nu timanställda sommarvikarier till en aktiv och rolig kund i Trollhättan - och för rätt person finns chans till fortsatt jobb efter sommaren!
Vi söker nu sommarvikarier för timanställning inom personlig assistans till en kvinnlig kund i Trollhättan. Tjänsten är ett sommarvikariat med möjlighet till förlängning efter sommaren för rätt person. Vi ser gärna att du kan påbörja din timanställning omgående, så att du får en trygg introduktion och hinner komma in i arbetet inför sommaren.
Kunden är aktiv och tycker om att hitta på olika aktiviteter på sin fritid. Ett krav är att du är simkunnig då badhuset besöks flera dagar i veckan.
Vi söker dig som är ansvarsfull och har en hög arbetsmoral. Du ska vara flexibel, glad, positiv och fungera bra i ett team som ständigt arbetar för att ge kunden en så god livskvalitet som möjligt. På dagen så arbetar vi alltid två tillsammans, därför ställs det höga krav på att ha en god samarbetsförmåga.
Du ska kunna arbeta alla tider på dygnet, inklusive vaken natt.
Passen är i dagsläget förlagda tiderna 07.30-19, 08.30-20.10 och 20.00-07.35.
Ditt uppdrag
Kunden har ett omfattande omvårdnadsbehov och du kommer bland annat att arbeta med förflyttning, personlig hygien och personlig omvårdnad. För kundens hälsa är det viktigt att du som söker inte är rökare på arbetstid. Att arbeta som personlig assistent innebär att assistera den enskilde kunden och vara dennes förlängda armar och ben, det vill säga att du hjälper kunden med vad denne inte klarar av att utföra själv. Det kan innebära att du hjälper till med allt från personlig omvårdnad, hygien och hushållssysslor till att följa med på olika aktiviteter och nöjen.
Ditt syfte
Är att stötta och underlätta vardagen för kunden och därmed skapa en meningsfull tillvaro. Arbetstiderna är anpassade efter brukarens behov och beslut, det är därför viktigt att du kan tänka dig jobba dag och kväll samt vaken natt. Publiceringsdatum2026-03-04Bakgrund
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som personlig assistent. För att lyckas i arbetet behöver du vara i god fysisk form då du kommer behöva klarar av att dra/köra rullstol och utföra olika förflyttningar. Utöver detta behöver du ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Det är även meriterande om du har kunskap om hjärnskador samt epilepsi. Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Vidare bör du kunna vara flexibel och kan se möjligheter i eventuella förändringar. Dessutom behöver du vara lugn och kunna behålla lugnet och vara samlad i olika situationer som kan uppstå, och har förmågan att fokusera på rätt saker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare God Assistans i Väst AB
(org.nr 559248-7499)
413 07 GÖTEBORG Jobbnummer
9778054