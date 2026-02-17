Sommarvikariat i hemtjänsten Farsta Norra
2026-02-17
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Söker du sommarvikariat och är undersköterska eller studerar till undersköterska?
Vi söker efter sommarvikariat som täcker sommarledighet för våra medarbetare.
Vi ser gärna att du kan hoppa in och arbeta extra under våren för att bli varm i kläderna och lära känna våra äldre.
Vi är ett litet och engagerat team som arbetar i Svedmyra, Tallkrogen och Gubbängen. Vi arbetar för att våra äldre ska få den bästa möjliga stödet och servicen. Vi söker dig som har ett hjärta för våra äldre och gillar att arbeta självständigt och flexibelt i hemtjänsten.
Vi erbjuder
Vi har kollektivavtal och försäkringar som säkerställer att du får en trygg och säker arbetsplats med generösa villkor.
Vi utför hemtjänstinsatser 07:30-22:00 och söker dig som vill arbeta flexibelt och anpassa arbete med fritid eller utbildning.
Din roll
Som vikarie så ser vi gärna att du i rollen som vårdbiträde eller undersköterska kan arbeta flexibelt och anpassa dig efter våra äldres behov. Du ansvarar för att ge våra äldre stöd med omsorg och omvårdnad, egenvård, serviceinsatser och social samvaro. Som vikarie ser du helheten och kommunicerar med kollegor och planerare om hur du på bästa sätt kan hjälpa våra äldre.
Din kompetens och erfarenhet
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av omsorgsarbete, det är meriterande om du är undersköterska eller studerar till att bli undersköterska. Det är viktigt att du är tydlig i din ansökan vilken erfarenhet eller kompetens du har som lämpar dig för att arbeta som vikarie i hemtjänsten.
Vi har krav att du ska kunna använda cykel i tjänst då vi arbetar med cykelschema året runt. Arbetet hos oss planeras inte med bil.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum. Ersättning
Timersättning inklusive semesterersättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/819". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Farsta stadsdelsförvaltning, Farsta Norra hemtjänst Kontakt
Nikolay Minkin nikolay.minkin@stockholm.se 08-50818225 Jobbnummer
9746614