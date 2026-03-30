Sommarvikariat hos Trafikledning - Frigoscandia
Om tjänsten
Vi på Frigoscandia söker nu en serviceorienterad och ambitiös trafikledare till vårt team i Umeå som skall stötta under semestertider. Tjänsten är på heltid och avser perioden Juni-augusti med viss flexibilitet i start- och slutdatum. Arbetstiderna kan variera mellan 07-18.
I rollen som trafikledare är du våra åkeriers och transportörers representant för Frigoscandia, Transport Inrikes. Du kommer hantera lastplanering, säkerställa att vi har rätt kapacitet, följa upp i realtid och säkerställa att leveranser sker enligt plan. Du kommer även att hantera och sälja överskjutande gods till externa transportörer, köpa extra kapacitet och skapa kundanpassade upplägg utifrån behov. Du hanterar dessutom produktionsnära kundservice och hjälper våra kunder rätt. Du arbetar merförsäljande i din roll och skapar mervärde för våra kunder och leverantörer. En annan viktig del i arbetet är dokumentation av olika slag, kvalitet och resultatuppföljningar. Du kommer att arbeta i TMS Alystra och stötta åkerier i användningen av systemet. Rollen som trafikledare är rolig och varierande. Du kommer ha en bredd i dina arbetsuppgifter och många kontaktytor både internt och externt för att våra kunder ska få högkvalitativ service.
Vi erbjuder möjligheten till personlig utveckling på Frigoscandia AB. Dessutom får du chansen att jobba med fantastiska och skarpa kollegor. Vår verksamhet växer och är i en förändringsfas vilket innebär att det finns möjlighet till egna initiativ och utvecklingsmöjligheter.
Som anställd hos Frigoscandia erbjuder vi dig en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag samt förmånliga rabatter hos bland annat träningsanläggningar och hotell.
Slumpmässiga alkohol- och drogtest
Frigoscandia vill vara en säker och därför alkohol- och drogfri arbetsplats.
Du som söker jobb hos oss ska därför känna till att vi genomför slumpvisa alkohol- och drogtester på alla anställda, kollektiva som tjänstemän.
Vi söker dig som
- har tidigare erfarenhet, 3-5 år som trafikledare och har arbetat med vägtransporter inom Sverige.
- gillar att arbeta strategiskt och långsiktigt för goda lösningar för både oss, kund och våra leverantörer.
- har eftergymnasial utbildning med inriktning mot logistik och goda geografiska kunskaper inom Sveriges gränser
- behärskar svenska som engelska i tal och skrift.
- har en positiv och flexibel inställning till ditt arbete
Har du dessutom erfarenhet av logistik med inriktning mot livsmedelshantering betraktas detta som extra meriterande.
För att du ska trivas och lyckas hos oss är det viktigt att du trivs med ett högt tempo och varierade arbetsdagar. Du gillar att lösa problem och att pussla ihop lösningar som är bra för både oss och för våra samarbetspartners. Därtill har du god förmåga att planera ditt arbete - och inte minst för att anpassa och prioritera i din planering efter ändrade förutsättningar. Du är noggrann i dokumentationen av ditt arbete, är van att arbeta i TMS system och har lätt för att kommunicera både i tal och skrift och är mån om ett gott samarbete både med externa och interna kontakter. Vi älskar dessutom Excel - gör du också det?
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag för ansökan är 2026-04-13
Tillträde: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Vikariat 1 juni - 7 augusti med viss flexibilitet i start- och slutdatum
Arbetstid: Heltid
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag.
Har du frågor kring tjänsten, kontakta Site manager Kristian Jonsson: kristian.o.jonsson@frigoscandia.com
Frigoscandia är specialister på tempererad livsmedelslogistik och har 75 års erfarenhet av transport och lagring av kylda och frysta livsmedel. Som marknadsledare i Norden levererar vi hållbara logistiklösningar till hela livsmedelskedjan, från producenter och grossister till butiker, restauranger och storhushåll m.fl. Vi erbjuder smarta och flexibla logistiktjänster som är enkla att hantera och vi utvecklas ständigt i takt med ny teknik inom fordon, lagring och informationssystem. I Sverige har vi 12 lager och 24 terminaler (egna och genom partners) och i december 2024 flyttade vi vårt huvudkontor och största lager till en ny modern anläggning i Hyllinge utanför Helsingborg. Vi är numera en del av den globala logistikkoncernen Dachser som satsar stort på tempererad livsmedelslogistik i Norden genom Frigoscandia. Vår omsättning 2024 uppgick till 3,2 miljarder SEK och vi har drygt 1 100 anställda. Läs mer om oss på www.frigoscandia.com
