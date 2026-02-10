Sommarvikariat GPI Flexibles Produktion 2026
2026-02-10
Gillar du teknik, processer och att arbeta med kroppen? Vill du vara en del av en marknadsledande organisation, med korta beslutsvägar och ett härligt team? Då är det dags att söka sommarjobb hos oss på GPI Flexibles!
OM SOMMARJOBBET
Varje sommar anställer vi ett stort antal sommarvikarier till vår förpackningsproduktion i Lund. Som maskinoperatör kommer du att arbeta vid en maskinlinje där du aktivt deltar i det dagliga arbetet i vår produktion. Du får lära dig från ax till limpa hur förpackningsmaterial och förpackningar blir till. Vi arbetar i skiftlag och ser alltid till att det finns en erfaren kollega i närheten som stöttar dig och svarar på eventuella frågor.
ARBETSTID
Arbetstiderna varierar beroende på var i produktionen du arbetar, men du ska räkna med skiftarbete som inkluderar kvällar, nätter och helger. På arbetsplatsen har vi nikotinfri arbetstid. Anställningen är ett vikariat på heltid som löper ungefär mellan juni och slutet av augusti.
DIN BAKGRUND
Vi ser gärna att du har en gymnasieutbildning med teknisk inriktning. För att få jobba hos oss måste du ha fyllt 18 år. Du som läser en pågående utbildning inom maskin- eller processteknik kommer få mycket relevant arbetslivserfarenhet. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelska. Det är därutöver meriterande med tidigare erfarenhet av skiftarbete och truckkort för ledstapel (A och B-truck). För dig som saknar truckkort har vi goda nyheter; hos oss kommer du sannolikt ges möjlighet att lära dig köra både truck och travers!
Som person är du engagerad, positiv och har lätt för att samarbeta. Det är viktigt att du har ett säkerhets- och kvalitetstänk, samt är duktig på att följa uppsatta rutiner och instruktioner.
ATT JOBBA PÅ GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL
Graphic Packaging international är ett globalt ledande förpackningsföretag med 25 000 medarbetare på 130 platser världen över. Vi hjälper våra kunder genom att skapa innovativa och hållbara förpackningslösningar för olika produkter och marknader. Vi är lika engagerade för våra kunder och medarbetare som vi är för att skydda miljön och ge tillbaka till de samhällen där vi är verksamma.
ANSÖK SENAST
