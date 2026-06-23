Sommarvikariat Boendestödjare
Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Inst / Vårdarjobb / Södertälje Visa alla vårdarjobb i Södertälje
2026-06-23
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Längtar du efter ett meningsfullt jobb, där du tillsammans med andra kan göra skillnad på riktigt? Vill du jobba i en icke vinstdrivande verksamhet där individen alltid står i fokus?
Vi söker sommarvikarier till våra boenden på Mikaelgården!
Mikaelgården erbjuder boenden för barn och ungdomar inom LSS och HVB och driver grundskola och grundsärskola. Vi är en icke vinstdrivande läkepedagogisk verksamhet och vår skola har waldorfinriktning.
På Mikaelgården har vi skapat en terapeutisk miljö för barn som behöver mer än tillfälliga punktinsatser. Eleverna, som är i grundskoleåldern, kommer från hela landet och uppvisar ett brett spektrum av olika psykiska och sociala funktionsvariationer. Vanligt förekommande diagnoser är ADD, ADHD, Autism, Trots- och Tourettes syndrom.
Vi söker dig som är utbildad inom området; undersköterska, socialpedagog, behandlingsassistent, fritidspedagog, socionom, beteendevetare eller annan liknande utbildning.
Om Mikaelgården
Mikaelgården ligger naturskönt en bit utanför Järna centrum. Undervisningslokaler, samlingssal, matsal och bostäder ligger alla på samma område och bildar ett levande sammanhang, vilket skapar en särskild känsla av trygghet och samhörighet
På Mikaelgården finns sju boenden i nära anslutning till skolan. I varje boende bor 4-5 barn/ungdomar. Tre av våra boenden har tillstånd enligt LSS och fyra har tillstånd för HVB.
Vi erbjuder en varm och trivsam atmosfär med en tydlig dagsrytm. Här ges möjligheter till social träning, men även övning i allt som rör det dagliga livets praktiska sysslor. Vår grundläggande tanke är att stärka barnets inneboende förmågor och vi är övertygade om att det inom varje individ finns stora utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar individuellt med alla barn för att skapa trygghet, helhet, sammanhang och utveckling.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
För att arbeta hos oss behöver du, förutom en relevant utbildning, ha ett genuint intresse för barn och ungdomar.
I arbetsuppgifterna ingår förutom att aktivera och umgås med barnen/ungdomarna ordinarie vardagssysslor som städning, matlagning osv. Du kommer att följa med våra ungdomar på olika aktiviteter där du förväntas delta. Det är behövs att du kan följa, inspirera och ibland motivera. I arbetet ingår också dokumentation och föräldrakontakter.
Arbetet kräver att du är trygg i dig själv, samt att du kan hantera och har erfarenhet av utmanande beteenden. Vi lägger även stor vikt vid att man som medarbetare är aktivt deltagande i arbetsteamet och att man följer gemensamma riktlinjer och rutiner. Du förväntas kunna arbeta både självständigt och i grupp.
Vi är en verksamhet som tror på gemenskap och kraften av den. Och vi tror på att ha kul på jobbet är viktigt.
Arbetstid: Rullande schema där jour, helg och kvällspass ingår.Kvalifikationer
• Utbildning är ett krav
• Tidigare erfarenhet av arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och lågaffektivt bemötande är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är ansvarstagande, flexibel och bra på att bygga relationer, skapa kontakt och föra en nära dialog med övriga kollegor i organisationen.Så ansöker du
Ansök gärna om ett utdrag ur belastningsregistret (för HVB-hem) redan nu! Den digitala tjänsten är snabbast. Om du blir kallad till intervju och sedan ska provjobba behövs utdraget för att möjliggöra detta.
Ansökan skickas med personligt brev och CV till: rekrytering@mikaelgarden.sehttps://www.mikaelgarden.se/jobba-pa-mikaelgarden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
Mail
E-post: rekrytering@mikaelgarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Boendestödjare". Arbetsgivare Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Inst
, http://www.mikaelgarden.se
Brogärdet 9 Mikaelgården (visa karta
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153 91 JÄRNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Inst Jobbnummer
9974156